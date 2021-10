Cerimônia homenageou professores aposentados em 2020 e 2021 - (Divulgação)

Cerimônia homenageou professores aposentados em 2020 e 2021(Divulgação)

Publicado 14/10/2021 17:15

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da secretaria de Educação, celebrou a Semana do Professor homenageando os educadores que se dedicaram ao ensino do município e se aposentaram este ano e no ano passado. Educadora por 26 anos, Iuza Santos representou todas as professoras da rede municipal durante o evento realizado pela Secretaria de Educação. “Hoje eu tenho uma filha professora e uma médica e tudo o que conquistei foi na minha vida profissional com a ajuda de Deus e meus colegas que sempre me apoiaram em todo o meu trabalho”, disse ela. Um dos principais momentos da cerimônia foi a homenagem à professora e primeira secretária de Educação do município, Maria Ângela Cunha dos Santos (in memorian), recebida por suas filhas, que hoje atuam como professoras em Paty. Em seguida, foi realizada a entrega de uma placa de agradecimento aos educadores aposentados nos anos de 2020 e 2021 (veja a lista ao final da matérial).



“Sintam-se abraçados por todos nós. Esta é uma pequena homenagem do que vocês são e realizam para a vida de nossas crianças e alunos. A nossa Secretaria de Educação conta com quase 4.500 alunos e 586 colaboradores e enfrentamos o grande desafio de diminuir a diferenças educacionais em nosso município. Estamos trabalhando pela valorização do profissional, queríamos entregar aos professores esta semana os novos laptops, mas não deu tempo, mas em breve vamos fazer. Também estamos ampliando a oferta de capacitação para nossos professores. Agradeço ao apoio do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo pelo apoio que tem dado aos nossos projetos", disse o secretário David Mello. O Dia do Professor é comemorado amanhã (15 de outubro), conforme estabelecido pelo Decreto Federal nº 52.682/1963.



Professores aposentados homenageados:

Jane Pacheco da Silva

Luiz Eitor Fontes Trega

Maria das Graças Conrado da Silva

Patrícia Jordão Gonçalves Costa

Rosiléa de Oliveira Santos Freitas

Sonia Maria de Villeroy Nogueira

Angélica do Vale Carmo Mafra

Cássia Regina Silva Garcia

Janéte Pereira de Lima

Lucimar Assumpção de Nonno

Maria Verônica Reis Michaeli da Silva

Miled Cristina Duar Billet