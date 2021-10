96ª DP (Miguel Pereira) - Divulgação

96ª DP (Miguel Pereira)Divulgação

Publicado 14/10/2021 16:58

Ontem (13), policiais civis da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira prenderam um homem acusado de receptação na cidade vizinha, Paty do Alferes. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ele foi encontrado com uma bicicleta e um aparelho de televisão furtados.

A prisão foi realizada no bairro Arcozelo, após os policiais obterem informações por meio de denúncias anônimas. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. O acusado de furtar os objetos e vendê-los por R$ 300,00 já havia sido preso.