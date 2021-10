Reunião aconteceu no Rio de Janeiro - (Divulgação)

Publicado 13/10/2021 19:08

Ontem (12), após missa na Igreja de Nossa Senhora Aparecida em Comendador Levy Gasparian, o deputado estadual Eurico Júnior e seu filho, o prefeito de Paty do Alferes Juninho Bernardes, se reuniram com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Os dois foram recebidos às 18h no Palácio da Cidade, sede do executivo municipal. “Tivemos uma proveitosa conversa sobre o cenário político estadual, os partidos que estão na disputa, a chapa do Partido Verde que concorrerá às eleições 2022 e as nominatas de deputado federal e deputado estadual. Eduardo Paes é uma importante liderança política que participará ativamente desse processo”, disse Eurico.

Além de Levy, o deputado visitou outra cidade do interior do estado no final de semana. Acompanhado de sua coordenadora política da região, a ex-vereadora Claudia Fantana, Eurico esteve em Três Rios no sábado (09) para conhecer projetos esportivos apoiados pelo vereador Anderson Muriçoca. “Incentivar a prática esportiva é promover a inclusão social e apresentar a crianças e jovens importantes valores como responsabilidade, disciplina, respeito ao próximo, entre outros”, comentou o deputado. Ainda em Três Rios, Eurico visitou o evento de adoção e apoio aos animais da vereadora Ana Carolina Junqueira, da ONG Patinha Amiga. "A vereadora realiza um excepcional trabalho em benefício dos animais abandonados na cidade e tem meu total apoio. Incentivo ao esporte, ao lazer e cuidado com os animais são pautas que tenho defendido como professor de educação física e deputado estadual do PV na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro”, comentou o deputado.