Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Publicado 20/10/2021 17:34

Nesta quarta-feira (20), a prefeitura de Paty do Alferes comunicou a antecipação da aplicação da segunda dose da Pfizer em pacientes agendados para novembro. Com o intervalo mínimo antecipado para 8 semanas, os pacientes que estão agendados para receber a segunda dose do imunizante no próximo mês já podem procurar a unidade mais próxima de suas residências para reagendamento.