Paty do Alferes fica no sul do estadoDivulgação

Publicado 01/11/2021 15:52

A Prefeitura de Paty do Alferes e o Conselho Municipal de Saúde anunciaram a data da próxima Conferência Municipal de Saúde e estão convidando a população para participar do evento. A 9ª edição da Conferência será realizada na próxima quinta-feira (04), entre 8h30 e 16h, na Casa de Festas da Ivanete (R. Dep. Bernardes Neto, 168-222 - Parque Barcelos). O tema escolhido é "Prevenção: a melhor solução para o SUS".