Parque será destinado ao lazer e a projetos ambientais(Divulgação)

Publicado 23/10/2021 11:03

O prefeito Juninho Bernardes anunciou que uma área com mais de 180.000m² em Paty do Alferes será transformada no Parque Municipal Fazenda da Luz. Localizado na subida para Palmares, o espaço será destinado ao lazer da população e a projetos de preservação ambiental, contando com trilhas de diversos níveis de dificuldade, Observatório de Pássaros e áreas para atividades culturais, piquenique, meditação e camping.

Segundo o prefeito, o Parque Municipal vai abrigar o novo Horto Municipal, com estrutura para intensificar a produção de mudas nativas da Mata Atlântica e contribuir para os projetos de reflorestamento e paisagismo do município, sendo também um importante lugar para projetos de Educação Ambiental. “Nossa Paty precisa de um espaço de lazer para nossa população. Embora nossa cidade seja rural, com muitos atrativos, hoje não temos um local público que o povo patiense possa desfrutar em família. O parque municipal vai permitir que as famílias possam se divertir em nossa cidade, com tranquilidade em pleno contato com a natureza. Nosso objetivo é promover o lazer, investir no turismo, que é grande gerador de trabalho e renda, e no Meio Ambiente, pois é uma grande área verde que vai ser preservada e usada em prol da educação ambiental em nossa cidade”, disse Juninho Bernardes.