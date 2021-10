Paty do Alferes fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Paty do Alferes fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Publicado 22/10/2021 20:46

De acordo com boletim divulgado nesta sexta-feira (22), Paty do Alferes acumula 101 mortes por covid-19 e 3.534 casos de infecção pelo novo coronavírus. Ainda de acordo com os dados emitidos hoje pela prefeitura, duas pessoas estão em estágio ativo da doença no município.

Em suas redes sociais, a prefeitura de Paty do Alferes ressaltou que a vacinação contra a covid-19 mostra seu resultado, já que há mais de uma semana não há registros de novos casos de infecção. Conforme O Dia apurou, o mais recente caso detectado foi em 14 de outubro.