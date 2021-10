Professor visita o asilo uma vez por semana - (Divulgação)

Publicado 28/10/2021 18:58

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação e da Secretaria de Esportes, deu início ao projeto que oferece atividade física para os idosos asilados na Associação Amor e Vida (SASE). De acordo com o secretário de Esportes, os exercícios físicos estimulam o sistema imunológico e se tornam ainda mais importantes em tempos de pandemia de covid-19. “É muito importante este projeto! Nosso professor Marcos Paulo realiza as orientações aos idosos uma vez por semana, visando o bem-estar físico e emocional deles. Agradeço ao prefeito Juninho e ao vice Arlindo pelo apoio ao projeto”, disse Denilson Nogueira.



A secretária de Desenvolvimento Social também comentou o novo projeto do município. “Quero parabenizar a equipe de esportes por ter prontamente atendido esta demanda do SASE. É essencial esta atividade para eles e temos outras parcerias em conjunto. Importante ressaltar que todos os protocolos de biossegurança são seguidos para a saúde de nossos idosos. Estamos sempre atuando para promover mais qualidade de vida para eles”, disse Jeanne Teixeira.