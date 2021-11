Lodi e Juninho - (Divulgação)

Lodi e Juninho (Divulgação)

Publicado 03/11/2021 20:25 | Atualizado 03/11/2021 20:31

Com o objetivo de estabelecer uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para construção de um polo de educação superior pública em Paty do Alferes, o prefeito Juninho Bernardes se reuniu com o reitor Ricardo Lodi nesta semana. No encontro, as partes confirmaram a intenção de tornar concreta a proposta de instalação de um polo local que envolva atividades de ensino, pesquisa e extensão. O secretário geral do PDT de Paty, Samuel Marques, também participou da reunião.



De acordo com a prefeitura de Paty, o próximo passo é a visita do reitor Lodi e sua equipe ao município. "Quero agradecer ao Samuel Marques do PDT por promover este encontro e ao meu pai, deputado Eurico Júnior, por estar sempre empenhado pelo melhor para nossa cidade. Este é o primeiro passo para levarmos uma educação superior de qualidade para o povo patiense. Agradeço ao reitor Lodi por nos receber. E a população de Paty pode ter certeza que estamos trabalhando para o melhor da educação em nossa cidade e em breve teremos boas notícias”, comentou o prefeito Juninho