Paty se destacou entre municípios da região(Divulgação)

Publicado 12/11/2021 17:45

O município de Paty do Alferes foi destaque da região no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (Ioeb 2021), pesquisa que indica as oportunidades educacionais oferecidas para todas crianças e jovens em um município ou estado e inclui tanto informações referentes à qualidade da oferta para alunos que frequentam as redes públicas e privadas como também informações referentes a crianças e adolescentes que estão fora da escola. Dessa forma, o Ioeb permite uma visão integral, incorporando aspectos individuais e sistêmicos. Para chegar ao Ioeb 2021, foram usadas informações do Censo Escolar e do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2019, além de dados de formação dos professores, proporção de diretores estáveis nas escolas, ensino integral, alimentação escolar e oferta de vagas na educação infantil.

O município de Paty ficou em primeiro lugar na região Centro-Sul, com nota 5,1. Para o secretário municipal de educação, este é o resultado dos investimentos feitos pela gestão do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista e também do empenho de toda a equipe da rede educacional. “A educação em Paty está em transformação contínua para melhor, estou muito feliz com este resultado. Quero agradecer ao nosso prefeito e vice pelo total apoio e incentivo que têm nos dado; e toda a nossa equipe que trabalha com muita dedicação e profissionalismo para ensinar nossas crianças e adolescentes. Estamos planejando novas ações, que em breve serão divulgadas, e vem muito mais coisa boa por aí para nossa educação”, disse David Mello.

“O importante desta pesquisa é que ele analisa para além do rendimento dos alunos, o olhar é para toda a estrutura que envolve a Educação, e realmente em nosso governo, eu e meu vice Arlindo Dentista temos a Educação como uma de nossas prioridades. Quero parabenizar meu pai e ex-secretário, o deputado Eurico Júnior, o atual secretário David, as coordenadoras, diretoras, professoras, equipe de apoio, os alunos e pais. Estamos colhendo resultado dos investimentos que fizemos, na reformas das escolas, formação de professores, convocação de profissionais como docentes, mediadoras, merendeiras, motoristas, dobramos o número de coordenadores pedagógicos, criamos o cargo de diretores adjuntos, demos abono salarial aos professores; melhoramos a qualidade da merenda e investimos em nossa educação infantil, triplicamos o número de alunos matriculados em creches. Parabéns a toda comunidade escolar por está trabalhando cada vez mais por uma educação de qualidade em nosso município”, comentou o prefeito Juninho Bernardes.

Para Eurico Júnior, a premiação é um reflexo de toda uma política pública desenvolvida nos últimos anos pelo governo atual. “O prefeito Juninho e o vice Arlindo investiram na Educação de forma maciça. Só em infraestrutura, que envolve reforma de escolas estão sendo investidos R$6,5 milhões de reais e mais R$6 milhões vão ser investidos na construção de 3 novas escolas. São ações de destaque que agora estamos vendo os primeiros resultados, mas sei que vem muito mais. Tenho orgulho do legado que deixei enquanto secretário para o mais importante investimento que se pode fazer para a população de uma cidade. Sabemos que sem educação não há presente nem futuro, não há desenvolvimento nem qualidade de vida. Ela é a base de tudo”, disse o deputado estadual.

Veja abaixo a classificação das cidades da região:

Paty do Alferes: 5,1

Três Rios: 5,0

Comendador Levy Gasparian: 5,0

Paraíba do Sul: 4,9

Sapucaia: 4,9

Vassouras: 4,8

Miguel Pereira: 4,8

Engenheiro de Paulo de Frontin: 4,8

Mendes: 4,5