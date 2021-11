Prefeito Juninho deu início ao plantio - (Divulgação)

Publicado 11/11/2021 11:59 | Atualizado 11/11/2021 12:03

A prefeitura de Paty do Alferes iniciou o projeto Caminhos do Fama. A ação inclui o plantio de 440 mudas de árvores floridas, em sua maioria nativas da Mata Atlântica, formando um corredor de árvores diversas na área que já é um ponto turístico do município. Além do plantio de mudas de Mulungu, Ipê Amarelo, Ipê Rosa, Ipê Branco, Ipê Roxo, Sibipiruna, Quaresmeira, Manacá da Serra, Flamboyant Mirim, Acácia e Sena, o projeto envolve paisagismo e grama na extensão de 2,26km. A previsão é que em dois anos aconteça o auge da floração das árvores, que ficam floridas em diversos meses do ano.



“O Caminhos do Fama é um projeto de paisagismo, que além de formar um lindo corredor no Morro do Fama, envolve preservação do meio ambiente. Estamos plantando 440 mudas que vão transformar ainda mais nossa cidade, deixando ela mais atrativa para turistas. Este é só um dos muitos projetos que estamos desenvolvendo para fortalecer o turismo, deixando nossa cidade ainda mais bonita, aumentando o número de visitantes em nosso município, gerando mais trabalho e renda para nossa população”, comentou o prefeito Juninho Bernardes.