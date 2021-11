Escola fica localizada no centro de Paty - (Divulgação)

Escola fica localizada no centro de Paty(Divulgação)

Publicado 08/11/2021 21:05

Nesta segunda-feira (08), a Secretaria Municipal de Educação de Paty do Alferes informou que a matrícula escolar para o próximo ano letivo na rede municipal de ensino será realizada de forma virtual neste ano. A matrícula para todas as creches e escolas municipais deve ser realizada até o próximo dia 30 de novembro pelo Portal do Aluno . Segundo a prefeitura, é obrigatório informar o CPF do candidato à vaga.