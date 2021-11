Prefeito Juninho visitou a obra - Divulgação

Publicado 04/11/2021 15:22 | Atualizado 04/11/2021 16:08

Nesta semana, a prefeitura de Paty do Alferes concluiu o asfaltamento da rua 7 no bairro da Maravilha e preparou a parte alta da rua Arthur Guimarães no bairro da Mantiquira, que será pavimentada nos próximos dias. As ações fazem parte do projeto Ação Asfalto, criado em 2018 pelo prefeito Juninho Bernardes e pelo vice Arlindo Dentista e que já pavimentou 62 ruas em diferentes bairros da cidade. “Este é um projeto muito importante. Nós estamos levando desenvolvimento, tirando muitas famílias da poeira e lama com o Ação Asfalto. Já firmamos um convênio com o estado e estamos aguardando liberação para asfaltar em Campo Verde, Estrada das Antas e Granja. Este número de 62 ruas é resultado de muito trabalho e dedicação, visando o desenvolvimento de nossa cidade e a qualidade de vida da nossa população. E estamos empenhados em levar a mais famílias este projeto histórico de Paty”, disse o prefeito.

A equipe da Secretaria Municipal de Obras realiza drenagem, saneamento, colocação de caixas de coleta de água e preparação de base e sub-base nas áreas que serão asfaltadas pela empresa contratada. “Toda nossa equipe está de parabéns. Com a drenagem, base e sub-base conseguimos baratear os custos pela metade do asfalto. Conseguindo levar a mais patienses este benefício. Quero agradecer ao prefeito Juninho e o vice Arlindo por acreditar em nosso trabalho e estarem fazendo história em Paty, com o maior projeto de asfalto que o município já viu”, disse o secretário Alexandre Lisboa. De acordo com o diretor de obras, Ricardo Lare, os dias chuvosos fizeram a empresa responsável adiar a aplicação do asfalto, mas agora as condições permitiram a aplicação.