Gustavo Carvalho, Eurico, Fabiana Fabiana Cerqueira e Paulo José Oliveira.(Divulgação)

Publicado 04/11/2021 15:59 | Atualizado 04/11/2021 18:11

Na manhã desta quinta-feira (04), o deputado estadual Eurico Júnior (PV) participou da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Paty do Alferes. Durante o evento, o ex-prefeito destacou a qualidade dos serviços de saúde do município e o comprometimento dos profissionais das equipes, assim como a importância dos debates, que tiveram a participação de moradores, prestadores de serviços, servidores, entidades organizadas e governo.

Eurico destacou também a organização da conferência realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e o trabalho de Paulo José Oliveira como secretário interino de Saúde no período de licença gestação e amamentação da secretária Fabiana Cerqueira da Silva Abreu. “Agradeço a parceria da Secretaria Estadual de Saúde, representada pelo secretário Dr. Alexandre Chieppe, e pela subsecretária Dra. Raquel Rivello - que é da nossa região, nasceu em Paraíba do Sul -, pelo apoio dado a esta convenção e ao serviço de saúde do município. As palestras dos dois profissionais da Secretaria Estadual de Saúde foram excelentes. Infelizmente, não pude assistir à terceira, pois tenho votação de projeto de lei de minha autoria na Alerj e precisei viajar para a capital. Os debates da tarde serão fundamentais para melhorar ainda mais o atendimento de saúde e a qualidade de vida da população. Agradeço também a presença do vereador Gustavo Carvalho, líder do governo do prefeito Joa na Câmara Municipal de Três Rios, dos vereadores Leinho, Denilson Ligeirinho, Macarrão e Nego Relojoeiro, de Paty, e dos demais participantes que enriqueceram os debates”, disse o deputado estadual.

Na próxima segunda (08), Eurico, o prefeito de Paty, Juninho Bernardes, e outros prefeitos e vereadores de municípios do interior do estado vão para Brasília em busca de emendas impositivas junto aos deputados e senadores da bancada do Estado do Rio de Janeiro. “É a última semana de apresentação das emendas ao orçamento geral da União para 2022, que terá como relator geral este ano o deputado federal Hugo Leal, o mais votado do município de Paty do Alferes na eleição de 2018, com apoio dos profissionais de saúde da cidade”, explicou o deputado.