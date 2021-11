96ª DP (Miguel Pereira) - Divulgação

Publicado 04/11/2021 16:23

Ontem (03), uma mulher acusada pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal foi presa em flagrante bairro da Mantiquira, em Paty do Alferes. De acordo com a assessoria da PCERJ, a prisão foi efetuada após a mãe e irmã da acusada denunciarem as ameaças e injúrias raciais na 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira, cidade vizinha. De acordo com o relato das vítimas, a agressão só não foi pior porque elas esconderam todas as facas da casa e se trancaram em um quarto. A mulher, que também é acusada de agredir as vítimas com chutes, já era investigada na unidade policial por esfaquear a irmã em outubro deste ano. A acusada foi encaminhada para audiência de custódia.