Encontro em Rio das Flores - Divulgação

Encontro em Rio das FloresDivulgação

Publicado 24/11/2021 16:44

Cumprindo agenda do gabinete itinerante, o deputado estadual Eurico Júnior (PV) esteve em Rio das Flores na última segunda (22) e se reuniu com o prefeito Vicente Guedes, o presidente da Câmara José Phillipe da Silva, acompanhado de seis vereadores, o vereador de Valença, David Nogueira, e o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, para ouvir as principais demandas da população da cidade e encaminhá-las via Assembleia Legislativa.

Após a reunião, o deputado anunciou que solicitará obras de recapeamento da RJ-145 e da RJ-151, construção de dois galpões industriais para as cooperativas têxteis que vão gerar emprego e renda ao setor, a reforma do hospital municipal com orçamento de 2,5 milhões e a licitação de obras para construção de 140 casas populares. “Estas intervenções são de responsabilidade da Secretaria Estadual de Obras. Para dar andamento às demandas, na próxima sexta-feira, dia 26, estarei de volta ao município, em companhia do secretário de Obras, Max Lemos”, informou Eurico Júnior. A agenda contou também com a presença do ex-Prefeito de Mendes Ricardo Melo, de todos os secretários municipais de Rio das Flores, do secretário de Obras de Paty, Alexandre Lisboa, do empresário Sérgio, de Volta Redonda, de Neguinho de São Bento, de Valença, e da assessora política do gabinete do deputado estadual Eurico na região, Claudia Fantana. Após o encontro na sede da prefeitura, o Eurico visitou as cooperativas Taboas para Frente, Bairro de Fátima e União de Taboas e recebeu do vereador Fernandinho Cachoeira uma solicitação de melhoria dos transportes rodoviários entre Rio das Flores e Valença.

Na segunda etapa da agenda pelo interior, Eurico esteve em Valença, acompanhado do vereador David Nogueira, para conhecer o Música Sem Fronteiras, projeto cultural que atende mais de 300 crianças e adolescentes carentes na cidade. “Responsável por este projeto fundamental para a socialização e o futuro dessa garotada, Ivan de Souza está solicitando apoio para manter o programa de incentivo à cultura, que foi seis vezes campeão nacional. Me comprometi a lutar para que o Ivan tenha apoio governamental e da iniciativa privada para formar um número ainda maior de músicos e disseminadores da nossa cultura”, afirmou o deputado, complementando: “ir até os municípios ouvir as demandas de prefeitos, parlamentares e representantes da sociedade civil e, posteriormente, encaminhar projetos e ações de interesse da população via Assembleia Legislativa é uma das obrigações de um deputado estadual que se pretende atuante. A população do interior sabe que pode contar comigo nesta luta”, disse o deputado estadual, que também se reuniu com Maura, presidenta da Associação de Moradores do bairro Jardim Valença e com representantes do esporte do município.