Publicado 19/11/2021 13:50

Após anunciar o cantor sertanejo Gusttavo Lima como primeira atração confirmada na Festa do Tomate 2022, a prefeitura de Paty do Alferes divulgou outros artistas que já acertaram suas participações no tradicional evento que voltará após um hiato de dois anos. As duplas de música eletrônica JetLag e Dubgoz, as duplas sertanejas Jorge e Mateus e Henrique e Juliano e a banda Barões da Pisadinha estão confirmadas na festa que será realizada nos finais de semana dos dias 10 e 19 de junho do ano que vem. Segundo a prefeitura, novos artistas ainda serão anunciados.

Conforme informou o jornal O Dia, a Festa do Tomate foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro por lei de autoria do deputado estadual Eurico Júnior, sancionada pelo governador Claudio Castro em 28 de abril