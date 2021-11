Juninho, Lodi e Eurico - Divulgação

Juninho, Lodi e EuricoDivulgação

Publicado 19/11/2021 13:30 | Atualizado 19/11/2021 13:37

O prefeito Juninho Bernardes e o deputado estadual Eurico Júnior receberam o reitor da UERJ, Ricardo Lodi, e sua equipe em Paty do Alferes na última semana. O encontro, que contou com a participação do secretário geral do PDT municipal, Samuel Marques, e do secretário municipal de Educação, David Mello, teve o objetivo de apresentar ao reitor e seus colaboradores os espaços que farão parte do Polo de Extensão da Universidade em Paty. As visitas incluíram a Escola Municipal Profa. Laudelina Bernardes, recém reformada e ampliada, o Centro Cultural Maestro José Figueira, o Ginásio Municipal, e a Secretaria Municipal de Esporte, na companhia do Secretário Denílson Nogueira. No final da tarde, a comitiva conheceu o CIEP 298, no bairro de Arcozelo. O Polo de Extensão da UERJ terá projetos de Esporte, Cultura e Pré-Vestibular, em diferentes pontos da cidade.



O prefeito ressaltou a importância do Polo para o futuro da cidade. “A educação é uma prioridade em nosso município e estávamos trabalhando muito para que nosso povo tivesse acesso a uma Universidade Pública. Com esta visita do reitor Lodi estamos dando um grande passo para esta conquista. Agradeço ao meu pai Eurico Júnior e ao Samuel Marques por se empenharem para que tenhamos em nossa Paty esta universidade de qualidade, que é referência no Brasil”, disse Juninho. De acordo com o reitor Lodi, o próximo passo para a implementação do Polo é o termo de cooperação que já está sendo elaborado pelo jurídico das duas instituições, UERJ e Prefeitura de Paty.

Para Eurico Júnior, que também é professor de Educação Física, a implementação do Polo será um divisor de águas para a cidade. “Em minhas duas gestões como prefeito (Paty e Vassouras), enquanto deputado federal e agora atuando como estadual, sempre tive projetos de Educação, Cultura e Esporte como uma prioridade. E ver no meu filho este mesmo empenho me dá muito orgulho. Essa parceria com a UERJ é uma vitória para a população de Paty e da região Centro-Sul fluminense, ela vem fornecer ao nosso povo o acesso a uma educação pública e de qualidade. Agradecemos o carinho do reitor com o município e com o nosso povo”, finalizou o deputado estadual. “Estou muito feliz com o projeto em nossa cidade. Será um desafio espetacular, e iremos realizar, entregando à população cursos de muita qualidade e transformadores da educação. Agradeço muito ao prefeito Juninho Bernardes, ao deputado estadual Eurico Júnior e ao reitor Ricardo Lodi a confiança, o compromisso com a Educação e o carinho como a proposta foi tratada. Agora é avançar”, comentou Samuel Marques.