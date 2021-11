Tradicional festa voltará a ser realizada após dois anos - Divulgação

Publicado 15/11/2021 21:24 | Atualizado 15/11/2021 21:35

Após anunciar o retorno da tradicional Festa do Tomate em 2022, a prefeitura de Paty do Alferes divulgou na noite desta segunda (15) a primeira atração confirmada no evento. A participação do cantor sertanejo Gusttavo Lima foi marcada para o dia 12 de junho de 2022. Conforme informou o jornal O Dia, a Festa do Tomate foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro por lei de autoria do deputado estadual Eurico Júnior, sancionada pelo governador Claudio Castro em 28 de abril

Após dois anos suspensa por causa da pandemia de covid-19, a Festa do Tomate será realizada nos finais de semana dos dias 10 e 19 de junho do ano que vem, com shows e diversas outras atrações, como o Concurso Rainha da Festa, o Concurso de Qualidade do Tomate e Produtos Agrícolas, o Concurso Culinário de Tomate, Torneio Leiteiro, Parque de Exposições, Fazendinha e Galpão da Cachaça. "A Festa do Tomate é o maior evento de Paty. Além de ser relevante para o comércio e todo o turismo de nosso município é um momento de lazer do patiense. Com dois finais de semana de evento, vamos proporcionar ao nosso povo diversão e ao mesmo tempo movimentar a economia de nossa Paty, marcando o recomeço para nossa cidade”, comentou o prefeito Juninho Bernardes. A previsão é que os ingressos estejam à venda nos próximos dias, por meio do site guicheweb.com. O primeiro lote será exclusivo para moradores de Paty que estejam com o IPTU em dia, limitado a 3 ingressos por residência.