Festival começou hojeDivulgação
22 DE NOVEMBRO (SEGUNDA)
EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA
9H ABERTURA E APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O MAESTRO MARCELO VIZANI
10H RODA DE CONVERSA COM OS PROFESSORES: DRª JOANA OSCAR, DR. IVANIR SANTOS, DRª ALESSANDRA NZINGA
12H ALMOÇO
14H RODA DE CONVERSAS COM PROFESSORES DO NEER MARIANNA CRIOULA E IPROSA
15H30 PEÇA TEATRAL MARIANNA CRIOULA - CELEIRO DAS ARTES
23 DE NOVEMBRO (TERÇA)
9H RODA DE CONVERSAS COM NUTRICIONISTA CINTIA GARCIA
10H COORDENAÇÃO EDUCAÇÃO INCLUSIVA INCLUSIVA
TEMA: POLÍTICAS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE - PROFª DRA. MÁRCIA PLETSCH
11H SETOR PSICOLOGIA - TEMÁTICA:" RESSIGNIFICANDO NOSSAS EMOÇÕES EM
TEMPOS DE PANDEMIA."- COM AS PSICÓLOGAS CINTHIA MENDES, FABIANE VIEIRA,
RENATA PINHEIRO MONTE MOR
12H ALMOÇO
14H SETOR FONOAUDIOLOFIA - COM A FONOAUDIÓLOGA NAYANI CARDOSO
15H RODA DE CONVERSAS COM A AUTORA JANINE RODRIGUES APRESENTA O LIVRO
"ONDE ESTÁ O BÓRIS?"
24 DE NOVEMBRO (QUARTA)
9H COORDENAÇÃO - 1º ANO
RODA DE LEITURA COM OS ALUNOS DO 1º ANO. TEMA: LENDO AO VIVO O QUE APRENDEMOS NO REMOTO
PALESTRANTE: PROFª MARIA ILDA CANEDO FERNANDES
10H30 CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL
APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL INFANTIL, CONTAÇÃO DE HISTÓRIA DAS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
25 DE NOVEMBRO (QUINTA)
9H EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AGROFLORESTA COM PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE ANDRÉ DANTAS E O TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO AGROLORESTA NA ESCOLA, STEPHANO DE CARVALHO
10H COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
TEMA: "A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO- PROJETOS ESPORTIVOS COMO FACILITADOR DO PROCESSO" - MESTRANDO PROF. RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA
TEMA: "A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS INICIAIS DE ESCOLARIDADE, CRECHE E PRÉ-ESCOLA" - PROFª MARIA AIDÊ SOARES
11H APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E. M. LIDDY MIGNONE - TEMA:ECOS DA RESISTÊNCIA PRETA
12H ALMOÇO
14H COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PALESTRANTE: JANE MARA CASTILHO BARBOSA
15H MEIO AMBIENTE COM PARTICIPAÇÃO DE THAINÁ ALMEIDA CHAGAS - TEMA:"O CHAMADO DA TERRA"
26 DE NOVEMBRO (SEXTA)
9H ESCOLAS EM TEMPOS DE PANDEMIA
PALESTRANTE: PROF. VANDERSON DE SOUZA SILVA - TEMA: DESAFIOS PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS DIANTE DA PANDEMIA.
10H PROTEÇÃO À CRIANÇA E O ADOLESCENTE
PALESTRANTES: DELEGADA DRª GISELE ESPÍRITO SANTO E DRª MAYRA SANTANA
TEMA: VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.
12H ALMOÇO
14H TOUR VIRTUAL NO IFRJ CAMPUS ENG. PAULO DE FRONTIN/RJ
PARTICIPANTES:
PROF. ADRIANO OLIVEIRA SANTOS
PROFª CAMILA VALENTIM BANDEIRA LISBOA
PROF. FÁBIO DA SILVA GOMES
PEDRO PAULO FRANÇA DA SILVA
LAISA MARESSA F. DOS SANTOS
15H- PROFª FERNANDA SANTANA RIBEIRO
MAPA DO MAROTO: DESCOBRINDO AS PAISAGENS SECRETAS E HISTÓRICAS DE AVELAR
16H - APRESENTAÇÃO CULTURAL COM O MÚSICO ANDRÉ FURTADO.
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