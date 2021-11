Festival começou hoje - Divulgação

Festival começou hojeDivulgação

Publicado 22/11/2021 12:18

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta semana o 1º Festival Literário On-line de Paty do Alferes. O evento, que tem como patrono Paulo Freire, acontece entre hoje (22) e sexta (26), com transmissão pelo Facebook da Secretaria (@educacaopatydoalferes). A abertura, realizada pela manhã, abordou a temática antirracista, com roda de conversa e apresentação musical. Na parte da tarde, a questão racial continuará em foco, com mais uma roda de conversa e a apresentação da peça teatral Marianna Crioula, do grupo Celeiro das Artes.

Temáticas como educação inclusiva, ensino remoto, educação ambiental, educação infantil, direitos e proteção à criança e ao adolescente serão abordadas no Festival. “Vai ser uma semana especial, com atrações culturais, rodas de conversa e palestras que vão abordar diferentes temáticas da educação. Uma oportunidade para todos participarem. Nossa educação acabou de ficar em 1º lugar na região no Índice de Oportunidade da Educação Brasileira, e este é um momento de refletirmos os caminhos da educação e continuarmos a oferecermos um ensino de qualidade em nossa cidade. Agradeço ao prefeito Juninho Bernardes, ao vice Arlindo Dentista e a toda nossa equipe empenhada neste nosso primeiro festival”, disse o secretário David Mello. Abaixo, veja a programação completa do Festival.



PROGRAMAÇÃO:

22 DE NOVEMBRO (SEGUNDA)

EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

9H ABERTURA E APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O MAESTRO MARCELO VIZANI

10H RODA DE CONVERSA COM OS PROFESSORES: DRª JOANA OSCAR, DR. IVANIR SANTOS, DRª ALESSANDRA NZINGA

12H ALMOÇO

14H RODA DE CONVERSAS COM PROFESSORES DO NEER MARIANNA CRIOULA E IPROSA

15H30 PEÇA TEATRAL MARIANNA CRIOULA - CELEIRO DAS ARTES

23 DE NOVEMBRO (TERÇA)

9H RODA DE CONVERSAS COM NUTRICIONISTA CINTIA GARCIA

10H COORDENAÇÃO EDUCAÇÃO INCLUSIVA INCLUSIVA

TEMA: POLÍTICAS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE - PROFª DRA. MÁRCIA PLETSCH

11H SETOR PSICOLOGIA - TEMÁTICA:" RESSIGNIFICANDO NOSSAS EMOÇÕES EM

TEMPOS DE PANDEMIA."- COM AS PSICÓLOGAS CINTHIA MENDES, FABIANE VIEIRA,

RENATA PINHEIRO MONTE MOR

12H ALMOÇO

14H SETOR FONOAUDIOLOFIA - COM A FONOAUDIÓLOGA NAYANI CARDOSO

15H RODA DE CONVERSAS COM A AUTORA JANINE RODRIGUES APRESENTA O LIVRO

"ONDE ESTÁ O BÓRIS?"

24 DE NOVEMBRO (QUARTA)

9H COORDENAÇÃO - 1º ANO

RODA DE LEITURA COM OS ALUNOS DO 1º ANO. TEMA: LENDO AO VIVO O QUE APRENDEMOS NO REMOTO

PALESTRANTE: PROFª MARIA ILDA CANEDO FERNANDES

10H30 CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL

APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL INFANTIL, CONTAÇÃO DE HISTÓRIA DAS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

25 DE NOVEMBRO (QUINTA)

9H EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AGROFLORESTA COM PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE ANDRÉ DANTAS E O TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO AGROLORESTA NA ESCOLA, STEPHANO DE CARVALHO

10H COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA:

TEMA: "A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO- PROJETOS ESPORTIVOS COMO FACILITADOR DO PROCESSO" - MESTRANDO PROF. RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA

TEMA: "A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS INICIAIS DE ESCOLARIDADE, CRECHE E PRÉ-ESCOLA" - PROFª MARIA AIDÊ SOARES

11H APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E. M. LIDDY MIGNONE - TEMA:ECOS DA RESISTÊNCIA PRETA

12H ALMOÇO

14H COORDENAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PALESTRANTE: JANE MARA CASTILHO BARBOSA

15H MEIO AMBIENTE COM PARTICIPAÇÃO DE THAINÁ ALMEIDA CHAGAS - TEMA:"O CHAMADO DA TERRA"

26 DE NOVEMBRO (SEXTA)

9H ESCOLAS EM TEMPOS DE PANDEMIA

PALESTRANTE: PROF. VANDERSON DE SOUZA SILVA - TEMA: DESAFIOS PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS DIANTE DA PANDEMIA.

10H PROTEÇÃO À CRIANÇA E O ADOLESCENTE

PALESTRANTES: DELEGADA DRª GISELE ESPÍRITO SANTO E DRª MAYRA SANTANA

TEMA: VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.

12H ALMOÇO

14H TOUR VIRTUAL NO IFRJ CAMPUS ENG. PAULO DE FRONTIN/RJ

PARTICIPANTES:

PROF. ADRIANO OLIVEIRA SANTOS

PROFª CAMILA VALENTIM BANDEIRA LISBOA

PROF. FÁBIO DA SILVA GOMES

PEDRO PAULO FRANÇA DA SILVA

LAISA MARESSA F. DOS SANTOS

15H- PROFª FERNANDA SANTANA RIBEIRO

MAPA DO MAROTO: DESCOBRINDO AS PAISAGENS SECRETAS E HISTÓRICAS DE AVELAR

16H - APRESENTAÇÃO CULTURAL COM O MÚSICO ANDRÉ FURTADO.