Vacinação será oferecida em diversos pontos do município - (Divulgação)

Vacinação será oferecida em diversos pontos do município(Divulgação)

Publicado 26/11/2021 15:31

Amanhã (27), a prefeitura de Paty do Alferes, por meio do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde, vai promover a vacinação antirrábica gratuita de cães e gatos em diversas unidades de saúde do município. “A transmissão da raiva ocorre por meio da saliva de animais infectados, principalmente por mordidas, mas também podem ocorrer via arranhões e lambidas desses animais. A única forma de prevenção da raiva é a vacinação anual dos pets. Por isso, convocamos a todos que coloquem suas máscaras e levem seus pets para vacinar neste sábado”, disse a secretária de Saúde, Fabiana Cerqueira. Veja os horários e locais de vacinação abaixo.

Entre 9h e 16h:

Posto da Dengue (em frente a Cedae)

Unidade de Saúde de Pedras Ruivas

Secretaria de agricultura (Arcozelo)

Unidade de Saúde da Poaia

Unidade de Saúde da Maravilha

Escola Lelé do Goiabal

Unidade de Saúde de Avelar

Unidade de Saúde da Granja

Entre 9h e14h

Unidade de Saúde de Palmares

Unidade de Saúde de Coqueiros

Unidade de Saúde de Vista Alegre

Praça da Biriba

Unidade de Saúde da Capivara

Unidade de Saúde do Horizonte