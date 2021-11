Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Publicado 28/11/2021 17:05

Paty do Alferes está há um mês sem registrar novos casos de covid-19. De acordo com levantamento do jornal O DIA, os mais recentes casos registrados no município foram divulgados em 27 de outubro. Desde então, Paty acumula 3.541 casos confirmados e 101 óbitos pela doença. O município está há ainda mais tempo sem registro de mortes por covid-19; a mais recente foi confirmada em 14 de outubro.