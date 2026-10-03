A cerimônia foi realizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação - Foto: Divulgação

A cerimônia foi realizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e HabitaçãoFoto: Divulgação

Publicado 03/10/2026 14:56





A posse das novas conselheiras, que reúnem as mais variadas experiências pessoais e profissionais, marca o início de um novo ciclo de trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, órgão que desempenha papel fundamental na promoção, no acompanhamento e na discussão de ações voltadas à garantia de direitos, à cidadania, à autonomia e à participação das mulheres em todo o território do município de Paty do Alferes.



Para a secretária de Desenvolvimento Social, Elaine Aguiar, a renovação do Conselho representa o fortalecimento de uma política municipal pautada pela escuta, pela participação social e pela garantia de direitos. "O Conselho é um espaço essencial de participação e diálogo, onde diferentes experiências e realidades podem ser apresentadas e transformadas em propostas e ações. Nosso papel, enquanto Secretaria, é apoiar esse trabalho e fortalecer uma rede cada vez mais articulada em defesa dos direitos das mulheres patienses", afirmou a secretária durante a cerimônia de posse realizada na última quarta-feira. Na última quarta-feira, 30 de setembro, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Paty do Alferes empossou seis novas conselheiras e seis suplentes, fortalecendo a participação feminina na construção de políticas públicas voltadas ao município. A cerimônia, realizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação, contou com a presença do prefeito Julinho Juju, que destacou, durante o evento, a importância do diálogo entre o Poder Público e a sociedade civil em defesa dos direitos das mulheres patienses.A posse das novas conselheiras, que reúnem as mais variadas experiências pessoais e profissionais, marca o início de um novo ciclo de trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, órgão que desempenha papel fundamental na promoção, no acompanhamento e na discussão de ações voltadas à garantia de direitos, à cidadania, à autonomia e à participação das mulheres em todo o território do município de Paty do Alferes.Para a secretária de Desenvolvimento Social, Elaine Aguiar, a renovação do Conselho representa o fortalecimento de uma política municipal pautada pela escuta, pela participação social e pela garantia de direitos. "O Conselho é um espaço essencial de participação e diálogo, onde diferentes experiências e realidades podem ser apresentadas e transformadas em propostas e ações. Nosso papel, enquanto Secretaria, é apoiar esse trabalho e fortalecer uma rede cada vez mais articulada em defesa dos direitos das mulheres patienses", afirmou a secretária durante a cerimônia de posse realizada na última quarta-feira.

O Conselho Municipal



O prefeito Julinho Juju também destacou, em sua fala durante o evento, a importância da participação ativa das mulheres na construção de um município mais justo e atento às necessidades específicas de toda a população. "A Prefeitura acredita no diálogo, na participação e na construção coletiva de políticas públicas. Vamos continuar trabalhando para que as mulheres patienses tenham seus direitos respeitados, sejam ouvidas e encontrem no Poder Público um parceiro na busca por mais oportunidades, proteção e cidadania", declarou o gestor municipal, reforçando o compromisso da administração com a pauta de direitos das mulheres no município.



O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é considerado um importante instrumento de participação social e de fortalecimento da cidadania feminina dentro da estrutura administrativa de Paty do Alferes. O órgão colegiado, formado por representantes da sociedade civil e do Poder Público, contribui diretamente para aproximar as políticas públicas municipais da realidade vivenciada cotidianamente pelas mulheres da região, além de estimular o debate sobre temas de grande relevância social, como o enfrentamento à violência contra a mulher, a busca pela igualdade de direitos, a autonomia feminina, além de questões relacionadas à saúde, à educação, ao trabalho e à participação social das mulheres patienses.



Com a chegada das novas conselheiras ao órgão colegiado, a secretária Elaine Aguiar reiterou ainda o compromisso da gestão municipal com a ampliação dos espaços de diálogo e participação social. Segundo ela, "Paty do Alferes reafirma o compromisso de ampliar os espaços de diálogo e participação e de construir, de forma conjunta, políticas que contribuam para uma cidade cada vez mais inclusiva, segura e acolhedora para todas as mulheres", destacou a secretária, reforçando a expectativa da administração municipal em relação ao trabalho que será desenvolvido pelo Conselho ao longo deste novo ciclo que se inicia com a posse das conselheiras e suplentes.



A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação é de que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, agora renovado, siga atuando como um espaço permanente de escuta e articulação entre o Poder Público municipal e as diferentes realidades vivenciadas pelas mulheres de Paty do Alferes, consolidando políticas públicas cada vez mais efetivas e alinhadas às demandas apresentadas pela própria sociedade civil ao longo dos próximos anos de atuação do colegiado.