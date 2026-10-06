Prefeito Dr. Julinho Juju registra 93,6% de aprovação - Foto: Divulgação

Prefeito Dr. Julinho Juju registra 93,6% de aprovaçãoFoto: Divulgação

Publicado 06/10/2026 12:52

O prefeito de Paty do Alferes , Dr. Julinho Juju, alcançou 93,6% de aprovação, segundo levantamento realizado pelo Instituto Contexto Brasil. A pesquisa foi realizada entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro de 2026 e ouviu 610 moradores do município. Na pergunta direta sobre a administração municipal, 93,6% dos entrevistados afirmaram aprovar o governo de Julinho Juju. Outros 4,1% disseram desaprovar, enquanto 2,3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também pediu aos moradores que avaliassem a administração de maneira geral. Para 25,1%, o governo é ótimo, enquanto 56,1% classificaram a gestão como boa e 16,1% como regular. Somadas, as avaliações representam 97,3% dos entrevistados. Outros 0,7% consideraram a administração ruim e 0,7% péssima. Já 1,5% não souberam ou não responderam.

A redação informou ainda ter realizado uma busca por pesquisas de avaliação de governos municipais divulgadas publicamente no Estado do Rio de Janeiro e não ter localizado, até o fechamento da matéria, levantamento com índice de aprovação superior aos 93,6% registrados em Paty do Alferes. A comparação considera apenas pesquisas encontradas e disponíveis publicamente, já que não existe um ranking oficial e unificado com os índices de aprovação dos prefeitos dos 92 municípios fluminenses.

Aos 32 anos, Julinho Juju comentou o resultado da pesquisa e destacou o trabalho realizado pela administração municipal. “Recebo esse resultado com muita gratidão e, acima de tudo, um enorme senso de responsabilidade pela confiança depositada neste governo. Essa aprovação é fruto, essencialmente, de um trabalho coletivo realizado por servidores que se dedicam diariamente para oferecer um serviço público de qualidade. Seguiremos trabalhando com os pés no chão, ouvindo a população, planejando cada ação e buscando fazer de Paty uma cidade cada vez melhor para todos”, afirmou.

Investimentos em áreas essenciais

Entre as ações destacadas pela administração estão investimentos na saúde, educação, infraestrutura, segurança, agricultura, turismo e assistência social.

Na saúde, a Prefeitura aponta a inauguração do novo Complexo Farmacêutico Municipal, que reúne a Farmácia Municipal Aymar Ferreira Gomes e a Central de Abastecimento Farmacêutico Aloysio de Oliveira. Também são citadas a nova base do Samu no 2º distrito de Avelar, a chegada de ambulâncias, a informatização dos serviços e a ampliação da captação de recursos.

A rede municipal também passou a oferecer mais atendimentos especializados, com profissionais em áreas como ortopedia, cardiologia e angiologia. Segundo a administração, são mais de nove especialidades disponíveis.

Na educação, os investimentos incluem a renovação da frota escolar, reformas de unidades de ensino, melhorias na infraestrutura e ações voltadas à alfabetização. A chegada da Faetec a Paty do Alferes também é apontada como uma iniciativa para ampliar a oferta de qualificação profissional.

Infraestrutura e segurança

Na infraestrutura, a gestão destaca obras de pavimentação, recuperação viária, drenagem, melhorias em estradas rurais e o recapeamento da RJ-125. Ao todo, segundo as informações apresentadas pela administração, são mais de 15 quilômetros de pavimentação e recapeamento.

Outra iniciativa citada é o Tarifa Zero, que permite o transporte municipal gratuito e facilita o deslocamento dos moradores entre bairros e localidades.

Na segurança pública, a implantação da Patrulha Rural e a chegada da Operação Segurança Presente ampliaram, segundo a Prefeitura, a presença das forças de segurança no município.

Paty do Alferes também passou a contar com um Destacamento do Corpo de Bombeiros Militar. A estrutura própria foi implantada em dezembro de 2025, com o objetivo de agilizar o atendimento a ocorrências e situações de emergência.

A administração também destaca ações voltadas ao fortalecimento da agricultura e do turismo, como a realização da Festa do Tomate e do Paty Agro Show, além de iniciativas de valorização do produtor rural e incentivo a eventos esportivos e culturais.

Na assistência social, estão entre as ações citadas a regularização fundiária, o fortalecimento da rede de proteção social e a ampliação dos serviços destinados às famílias.

Avaliação da gestão

Considerando a avaliação geral, 81,2% dos entrevistados classificaram o governo como ótimo ou bom. Quando a opção regular também é incluída, o percentual chega a 97,3%.

Já na pergunta específica sobre aprovação ou desaprovação, o índice de aprovação alcançou 93,6%.

O levantamento do Instituto Contexto Brasil foi realizado com 610 entrevistados entre 28 de setembro e 1º de outubro de 2026. Segundo as informações apresentadas, os números refletem a avaliação da população após aproximadamente um ano e nove meses de mandato.

A comparação com outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, conforme informado pela redação, considera pesquisas públicas localizadas até o fechamento da matéria e não representa um ranking oficial, uma vez que os levantamentos municipais são realizados por diferentes institutos, em períodos, amostras e metodologias distintas.