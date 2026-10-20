Nova fachada do CAPS Centro - Foto: Divulgação

Nova fachada do CAPS CentroFoto: Divulgação

Publicado 20/10/2026 13:55

A Prefeitura de Paty do Alferes entregou, na última sexta-feira (16), a reforma do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município. A intervenção promoveu melhorias em diferentes ambientes da unidade, com o objetivo de proporcionar mais conforto, segurança e acolhimento aos usuários, além de oferecer melhores condições para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos profissionais de saúde mental.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Julinho Juju, de funcionários do equipamento, pacientes, vereadores e representantes da sociedade civil. A iniciativa integra as ações voltadas ao fortalecimento da rede municipal de saúde e à qualificação dos serviços oferecidos à população.

As melhorias contemplaram espaços internos e externos do CAPS, incluindo o refeitório, a sala de oficinas, a sala de espera e o quintal. A proposta é garantir um ambiente mais organizado e acolhedor, favorecendo tanto os atendimentos quanto as atividades terapêuticas desenvolvidas no local.

A reforma também busca contribuir para o cotidiano dos profissionais que atuam na unidade, oferecendo uma estrutura mais adequada para o trabalho e para o acompanhamento dos usuários atendidos pelo serviço.

Prefeitura destaca investimento na saúde mental

Durante a entrega da reforma, o prefeito Julinho Juju ressaltou a importância de investir na estrutura dos equipamentos públicos de saúde e destacou o compromisso da administração municipal com a qualidade do atendimento oferecido à população.

“Investir em saúde mental é investir na qualidade de vida das pessoas. A reforma do CAPS representa nosso compromisso em oferecer um espaço mais acolhedor, digno e preparado para receber quem precisa desse cuidado”, afirmou o prefeito.

A melhoria da estrutura física é apresentada como parte do esforço para garantir um atendimento mais humanizado, com espaços preparados para receber os usuários e apoiar as atividades realizadas pelas equipes responsáveis pelo acompanhamento em saúde mental.

O coordenador da Saúde Mental de Paty do Alferes, Juliano Mello, também destacou o papel da unidade no cuidado à população. Segundo ele, o objetivo é fazer com que os usuários encontrem no CAPS um ambiente de apoio e respeito durante seus processos de recuperação.

“Nosso objetivo é que cada pessoa encontre no CAPS um ambiente de cuidado, respeito e apoio durante sua jornada de recuperação e fortalecimento da saúde mental”, declarou.

Espaços renovados contribuem para as atividades terapêuticas

A coordenadora do CAPS, Laura Rosa, destacou que as melhorias na estrutura contribuem diretamente para o acolhimento dos pacientes e para a realização das atividades desenvolvidas pela equipe. Entre as ações realizadas na unidade estão o cultivo de horta e as oficinas de artesanato.

De acordo com a coordenadora, contar com ambientes organizados e acolhedores faz diferença tanto para os usuários quanto para os profissionais, favorecendo o atendimento e o desenvolvimento das atividades terapêuticas.

“Ter um espaço bem equipado, organizado e acolhedor faz toda a diferença no dia a dia dos pacientes e dos profissionais. A reforma melhora as condições para receber, realizar os atendimentos e desenvolver as nossas atividades terapêuticas, como o cultivo de horta e as oficinas de artesanato. Em nome de toda a equipe, agradeço ao prefeito Julinho Juju pela atenção dada ao CAPS e pelo compromisso com a saúde no nosso município”, declarou Laura Rosa.

A reforma contemplou ambientes utilizados em diferentes momentos da rotina da unidade, desde a recepção dos usuários até os espaços destinados às oficinas e à convivência. Com as melhorias, a expectativa é oferecer condições mais adequadas para o funcionamento do serviço e para as atividades que integram o acompanhamento dos pacientes.

Município reforça compromisso com o atendimento humanizado

Com a entrega da obra, a Prefeitura de Paty do Alferes reafirma o compromisso com o fortalecimento da rede municipal de saúde e com a valorização da saúde mental como parte essencial do cuidado integral à população.

O prefeito Julinho Juju voltou a destacar a importância da melhoria da infraestrutura pública e do trabalho realizado pelos profissionais que atuam diariamente no atendimento aos usuários.

“Esse é mais um importante avanço na melhoria da infraestrutura pública e na construção de um atendimento cada vez mais humanizado, acessível e próximo da população. Seguimos trabalhando para fortalecer a saúde pública de Paty do Alferes, valorizando tanto os usuários quanto os profissionais que atuam diariamente nessa missão”, declarou.

A entrega da reforma representa uma melhoria nas instalações do Centro de Atenção Psicossocial e reforça a proposta de oferecer um ambiente adequado às necessidades dos usuários e às atividades das equipes. A iniciativa também destaca a importância de manter os espaços públicos de saúde em condições que favoreçam o acolhimento, o respeito e a qualidade do atendimento prestado à população de Paty do Alferes.