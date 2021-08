Acidente com ônibus da Petro Ita aconteceu perto da Ponte Fones, no Quitandinha - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 29/08/2021 23:15

Petrópolis - Um ônibus da linha 422, que atende o bairro Amazonas, caiu no rio, na rua General Rondon, próximo à Ponte Fones, no inicio da manhã deste domingo (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares e estiveram no local.

Segundo nota da empresa dona do coletivo, a Petro Ita, o motorista teria tido um mal súbito e perdeu o controle do veículo. Ninguém ficou gravemente ferido, apenas duas pessoas tiveram leves escoriações, segundo os Bombeiros.

Nota da Petro Ita:

"A Petro Ita informa que o acidente ocorrido na manhã de hoje (29) com ônibus da linha 422- Amazonas, foi provocado por mal súbito do motorista, que é considerado um ótimo profissional com muita experiência. O veículo estava em baixa velocidade porque tinha acabado de sair do ponto. Haviam apenas dois passageiros no veículo. O motorista e uma mulher tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e conduzidos para o Hospital Santa Teresa. A empresa segue acompanhando e prestando toda a assistência necessária.