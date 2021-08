Mitra Diocesana de Petrópolis que organiza as missas da capela - Divulgação/Ascom

Publicado 28/08/2021 15:47 | Atualizado 28/08/2021 16:25

Petrópolis - A capela Nossa Senhora Aparecida, do Hospital Alcides Carneiro (HAC), voltou a ser utilizada para realização de missas. Após a interrupção por causa da pandemia, as atividades na paróquia estão sendo retomadas, abertas ao público, com todos os protocolos de segurança em função da COVID-19. Nesta sexta-feira (27), o padre Rodrigo Alberti celebrou a quarta missa na capela desde a reabertura.

“A capela sempre foi um espaço importante do hospital, muito procurado por acompanhantes de pacientes e também moradores da região. É um ambiente de reflexão, de fé. É uma forma de acolher, de trazer esperança. Na capela as pessoas encontram amparo nos momentos em que mais precisam de forças, lembrou o prefeito interino, Hingo Hammes.

Com novo dia e horário, as missas na paróquia agora são realizadas na última sexta-feira de cada mês, a partir das 15 horas. Na celebração desta sexta-feira, também foi concedida a bênção para os aniversariantes presentes e pelo dia do psicólogo, celebrado em 27 de agosto.

A Mitra Diocesana de Petrópolis que organiza as missas da capela. O bispo Dom Gregório Paixão, OSB, valoriza a retomada das celebrações: "A retomada das missas na capela do Alcides Carneiro é muito importante porque atende aos pacientes do hospital e profissionais de Saúde que desejam ter um contato com Deus. É um espaço para que eles possam rezar e ter seu momento de fé".

O diretor presidente do Sehac, Louis Boden Neto, explica que a capela do Alcides Carneiro mantém as portas abertas: “Estamos aqui prontos para receber quem quiser ter esse momento de buscar força e exercitar a fé. Ter a capela ao lado do hospital permite que, nas horas difíceis e também nas horas boas, de celebração, as pessoas possam fazer seus pedidos e agradecer. Estamos com todos os cuidados de distanciamento e realizando essa volta com cautela”.

A partir da próxima semana, em todas as sextas-feiras, a capela contará com a exposição do santíssimo e com a oração do terço da misericórdia, das 15 às 17 horas. Nos dias em que houver missa, a exposição do santíssimo será ao fim da celebração, no momento da bênção final.