PitStop de atendimentos na Praça da Inconfidência foi realizado durante o Agosto Dourado - Divulgação/Ascom

Publicado 28/08/2021 09:36

Petrópolis - Para encerrar a programação do Agosto Dourado, a Prefeitura de Petrópolis, por meio das Áreas Técnicas da Secretaria de Saúde, realizou nesta sexta-feira (27) o PitStop de atendimentos na Praça da Inconfidência. A equipe que esteve no local, promoveu ações de orientação e estímulo ao aleitamento materno para as pessoas que passaram pela Praça, em virtude do mês de incentivo à amamentação.

Durante todo mês de agosto foi realizada uma série de lives nas redes sociais da Prefeitura de Petrópolis, relacionadas a importância da amamentação. A campanha do Agosto Dourado tem como tema “Proteja a Amamentação: uma responsabilidade compartilhada”. Este foi o segundo PitStop realizado na Praça da Inconfidência. O primeiro aconteceu no dia 06/08.

“O contato da Prefeitura diretamente com o público é de extrema importância para que exista um diálogo entre o poder público e a sociedade. O leite materno é o alimento essencial para os bebês nos primeiros seis meses de vida, e indicado até os dois anos de idade. Nosso principal objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância da amamentação”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.

Na ação foram distribuídos kits com álcool gel, máscaras, sabonete e uma cartilha com orientações sobre a amamentação. Além disso, bolsas da Rede Cegonha Imperial, com trocador e pasta para armazenamento de exames e documentos do bebê foram entregues para algumas mães que estiveram no local.

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, valorizou a programação realizada pela Secretaria: “A nossa programação foi muito especial, com a realização de lives com temas educativos sobre o Agosto Dourado. Agradeço o empenho de toda a Secretaria em levar a conscientizar a população sobre um tema muito importante, que é o aleitamento materno. O leite reduz os níveis de mortalidade infantil, possui anticorpos que protegem contra infecções e desnutrição”.

A coordenadora das Áreas Técnicas da Secretaria de Saúde, Patrícia Ramos, salientou sobre a necessidade da conscientização da população sobre o assunto: “Essa é uma forma de explicar às gestantes e mamães sobre o aleitamento materno e seus benefícios. Aqui também explicamos sobre a importância da participação do pai no processo de amamentação”.

No Hospital Alcides Carneiro (HAC) também foram realizadas ações com gestantes e pais na maternidade. Foram feitas artes gestacionais com as grávidas, colóquio para os profissionais de saúde e café com os pais, com orientações e cuidados da saúde deles e dos filhos. Além disso, as unidades de saúde do município realizaram atividades de incentivo à amamentação.

A ação contou com a parceria da Câmara Municipal de Petrópolis. Os vereadores Domingos Protetor e Yuri Moura estiveram acompanhando a campanha na Praça da Inconfidência nesta sexta-feira.