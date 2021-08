Intervenção começou próximo ao acesso à rua Lopes Trovão e segue até a rua Chile - Divulgação/Ascom

Intervenção começou próximo ao acesso à rua Lopes Trovão e segue até a rua ChileDivulgação/Ascom

Publicado 27/08/2021 07:45

Petrópolis - A Prefeitura iniciou mais uma etapa do programa Acelera Petrópolis. Na última quarta-feira (25), o governo municipal deu início ao asfaltamento da rua Teresa. A intervenção começou próximo ao acesso à rua Lopes Trovão e segue até a rua Chile.

A secretaria de Obras também deu início ao trabalho de recuperação da pavimentação da avenida Koeller, no Centro Histórico. A primeira etapa do programa já foi concluída no Bingen. O trabalho acontece também em Nogueira e Itaipava.



“Com o Acelera Petrópolis estamos levando melhorias para diferentes áreas da cidade. São intervenções que melhoram o dia-a-dia dos moradores. Já concluímos o trabalho no Bingen, onde a próxima etapa será a renovação da sinalização viária. Em Nogueira já estamos asfaltando a Rua Belo Horizonte e a Estrada do Calembe e em Itaipava, liberando uma rota alternativa para o tráfego na rua Joaquim Agante Moço. Seguiremos agora para o centro, Alto da Serra e também pelo Morin, Siméria, Quitandinha, Itaipava, Nogueira, Mosela, Quarteirão Brasileiro, Sargento Boening e Valparaíso”, destacou o prefeito interino Hingo Hammes.



Na segunda-feira (23), o governo municipal começou o trabalho na rua Belo Horizonte, em Nogueira, a terceira rua do bairro a receber a melhoria na pavimentação, que já passou pela rua Promenade e pela Estrada do Calembe. No bairro serão cerca de 5km de recuperação viárias com verbas do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Finisa, da Caixa Econômica Federal - CEF, além de recursos próprios do município.



Já na última sexta-feira (20), o trabalho de pavimentação foi concluído na Rua Dr. Paulo Hervê, em um dos principais acessos à cidade, no Bingen, e finalizado na segunda-feira na Rua Dr. Henrique Cunha, em um trecho de 400 metros. Além das duas vias, já haviam sido asfaltadas a Avenida Lúcio Meira e as Ruas Luiz Winter e João Xavier, totalizando quase cinco quilômetros de pavimentação nova. Em toda a cidade serão mais de 60 ruas (44km). A secretaria de Obras, iniciou o trabalho no dia 13 de julho, aplicando piso CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).