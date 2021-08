Veteran Car Club do Brasil nasceu do sonho de alguns apaixonados pelo automóvel antigo - Divulgação

Publicado 27/08/2021 07:08

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, trabalha para inserir Petrópolis de forma mais efetiva no calendário nacional do antigomobilismo. Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (24), na Secretaria de Turismo, o secretário Samir El Ghaoui recebeu o presidente do Veteran Car Club do Brasil, Fernando Gameleira, com o objetivo de alinhar ações futuras, incluindo, no pós-pandemia, eventos ligados aos passeios e exposições de carros antigos no calendário turístico da cidade.

O dirigente manifestou o interesse do clube, o mais antigo clube de carros antigos do país, de promover mais ações na cidade imperial. A Turispetro agora vai avaliar o calendário e estuda modelos de ações que possam ser adaptadas aos dias atuais, como um "passeio de época" em parceria com o clube, que serviria de prévia para um evento no próximo ano, após a pandemia.

O Veteran Car Club do Brasil nasceu do sonho de alguns apaixonados pelo automóvel antigo. Entre os principais objetivos do clube, que possui cerca de 200 associados ativos, está os de restauração, manutenção e a preservação da memória automobilística nacional.

Além do secretário Samir El Ghaoui e de Fernando Gameleira, estiveram presentes do encontro o presidente do Petrópolis Convention e Vistors Bureau, Fabiano Barros, o assessor especial da Turispetro, Rogério Elmor, e a colaboradora do Veteran Car Club do Brasil, Sheila França.