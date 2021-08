Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve no conjunto habitacional na tarde da última segunda-feira (23) - Divulgação/Ascom

Petrópolis - O processo de regularização fundiária dos apartamentos do Conjunto Habitacional Sérgio Fadel, no Samambaia, já está em fase de conclusão. O anúncio foi feito pelo prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, que esteve no local na tarde da última segunda-feira (23). Os moradores aguardam há 26 anos a entrega do documento.

“Agora restam apenas alguns ajustes burocráticos. É um momento importante para todas essas famílias que há mais de duas décadas aguardam por esse documento. Essa é a segurança que todos precisavam”, disse Hammes. O vereador Marcelo Chitão acompanhou a visita.

A moradora Lucimar Gomes Netto, que mora no local desde a entrega dos apartamentos, no fim de 1995, comemorou a notícia: “É uma grande vitória para todos nós. Isso sempre foi o que sonhamos. Em todos esses anos foram várias as promessas, mas agora isso está saindo do papel e eles serão, de fato, de nossa propriedade”.

O local também receberá a visita do CRAS Itinerante. Serviços, como a atualização do Cad-único para manutenção ou obtenção das tarifas sociais de água e energia elétrica, por exemplo, poderão ser realizadas.

O Conjunto Habitacional Sérgio Fadel tem 60 apartamentos divididos em 4 blocos e foi entregue às vítimas das chuvas de 1988 em 1995. O local também está recebendo uma série de melhorias, como ações de limpeza, capina e roçada. Melhorias nos jardins e no parquinho infantil também estão previstas.