Risco de incêndios florestais se mantém alto na cidade devido à baixa umidadeDivulgação/Ascom

Publicado 24/08/2021 18:55

Petrópolis - O período de baixa umidade relativa do ar que tem afetado as condições do tempo no município desde a última sexta-feira (20), se mantém até a próxima quinta (26), com a possibilidade de atingir valores abaixo de 40%.

A situação é motivo de maior incidência de incêndios florestais, quando ações de prevenção e combate por parte dos órgãos competentes devem ser reforçadas. Em um espaço de quatro dias, foram registrados sete casos de fogo em vegetação em Petrópolis. A Prefeitura tem atuado em apoio ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos ambientais a partir da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, que destaca equipes para o suporte às ocorrências.



“Nossas equipes atuam de forma integrada para o apoio ao combate aos incêndios, mas principalmente, intensificamos as orientações para que a população também faça a sua parte, colaborando com condutas que podem evitar ocorrências”, destacou o prefeito interino Hingo Hammes. A todo o momento, a Defesa Civil chama a atenção para cuidados como: não queimar lixo, não soltar balões, não jogar guimba de cigarro acesa principalmente em áreas próximas a vegetação.



De acordo com o aviso emito pela Defesa Civil no início da tarde desta terça-feira (24), o risco de incêndio florestal se mantém alto na cidade. Para amanhã (25) ainda há a previsão de aumento da intensidade do vento, causado pelo posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano. A situação favorecerá a ocorrência de rajadas de vento moderado a forte no município.

Com essas condições, a Defesa Civil orienta para a possibilidade ainda maior de incêndios florestais, que podem ser de difícil controle pelos órgãos competentes, além da possibilidade de destelhamento de edificações e quedas de árvores. A previsão é que o tempo comece a mudar somente a partir de quinta-feira (26), com a proximidade de uma frente fria que atinge o Rio de Janeiro.



Até lá, as equipes da Defesa Civil manterão o apoio a ocorrências. “Nessa semana especialmente, a Defesa Civil vem redobrando a atenção. Fizemos um reforço na equipe operacional para oferecer atendimento específico nas ações de incêndio florestal, em apoio ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos. É importante ressaltar o alerta para que a população não queime lixo e não solte balões.

Em função da baixa umidade relativa do ar e das altas temperaturas, o combate é muito dificultado, principalmente em locais de difícil acesso”, pontua o secretário de Defesa Civil, o tenente coronel, Gil Kempers, que reforça ainda: “Ainda temos a previsão do aumento da intensidade do vento para esta quarta-feira (25), o que em uma ocorrência, pode dificultar a ação de combate ao incêndio e aumentar a propagação do fogo. Assim, é muito importante que a população também colabore”.



Nos avisos emitidos pela Defesa Civil também são destacados cuidados que a população precisa ter com a saúde em dias mais secos, como: não praticar atividade física ao ar livre entre 11h e 15h; permanecer em locais protegidos do sol; aumentar o consumo de água; e manter os ambientes umidificados. Ao identificar focos de incêndio em vegetação, as equipes de atendimento devem ser chamadas pelos 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).