Policiais levaram o ex-marido da mulher agredida para a 105ª DP, no Retiro, onde o caso foi registrado - Reprodução

Policiais levaram o ex-marido da mulher agredida para a 105ª DP, no Retiro, onde o caso foi registradoReprodução

Publicado 23/08/2021 19:24 | Atualizado 23/08/2021 20:25

Petrópolis - Uma mulher de 27 anos precisou ser hospitalizada depois de ser violentamente agredida pelo ex-companheiro, neste final de semana, na rua Casemiro de Abreu, no Centro. Socorrida pela Polícia Militar e levada para a UPA Centro, ela deu entrada na unidade com lesões por todo o corpo e hemorragia no nariz. O homem, de 38 anos, está preso.

O suspeito, segundo a polícia, vai responder pelo crime de lesão corporal, conforme previsto na Lei Maria da Penha. A PM foi acionada pela vítima, na tarde do último sábado (21). Quando os policiais chegaram, a mulher estava com o rosto e corpo ensanguentados.

Publicidade

O caso foi registrado na 105ª DP, no Retiro.