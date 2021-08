Arma de fogo, rádios transmissores, 850 pinos de cocaína e 160 tiras de maconha foram apreendidos na operação - Divulgação

Publicado 21/08/2021 18:32

Petrópolis - No início tarde deste sábado (21), agentes do serviço reservado da Polícia Militar realizavam diligências no Bairro Siméria, quando tentaram abordar três homens em atitude suspeita, que tentaram fugir ao perceberem a presença dos policiais.

Em seguida, os agentes fizeram uma varredura no local, onde foram encontrados um simulacro de arma de fogo, dois rádios transmissores, 850 pinos de cocaína e 160 tiras de maconha. O material apreendido foi levado para a 105ª DP, no Retiro.