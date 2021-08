Rede Cegonha Imperial disponibiliza kit com bolsa de maternidade, contendo pasta de documentos e trocador - Divulgação/Ascom

Rede Cegonha Imperial disponibiliza kit com bolsa de maternidade, contendo pasta de documentos e trocadorDivulgação/Ascom

Publicado 21/08/2021 17:46

Petrópolis - Programa desenvolvido pelas áreas técnicas da Secretaria de Saúde oferece suporte para gestantes acompanhadas pelo sistema público de saúde do município. A Rede Cegonha Imperial disponibiliza kit com bolsa de maternidade, contendo pasta de documentos e trocador. A oferta do acessório é uma das iniciativas que visa proporcionar saúde e bem-estar às pacientes durante a gestação, parto, pós-parto e ao longo do desenvolvimento da criança nos primeiros dois anos de vida.

“A chegada de um filho é um momento muito especial para os pais. E também é um período em que as gestantes estão mais sentimentais, e precisam de todo apoio e acompanhamento. Com os kits queremos oferecer um presente para a chegada do bebê que está próximo”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.

Publicidade

Para o recebimento do kit é necessário o cumprimento de alguns critérios pela mãe, como a realização de no mínimo sete consultas de pré-natal, estar com as vacinas em dia, ter realizado os testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites, estar em dia com o atendimento odontológico e participado do grupo de gestantes da unidade de saúde cadastrada. Além disso, também é recomendado a realização da consulta de pré-natal do parceiro.

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, ressalta a necessidade do suporte para as gestantes: "Algumas das famílias que são acompanhadas nas unidades de saúde não têm condições de realizar a compra desses utensílios. A nossa intenção vai além do que simplesmente oferecer um atendimento médico. Os pacientes e as famílias têm que se sentir acolhidas. Essa é a nossa missão”.

Publicidade

A Rede Cegonha é uma estratégia lançada em 2011 pelo governo federal e visa reduzir a mortalidade materna e infantil e garantir os direitos das mulheres, homens, jovens e adolescentes. A proposta qualifica os serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no planejamento familiar, na confirmação da gravidez, pré-natal, parto e puerpério (42 dias após o parto).