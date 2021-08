Espaço será reaberto no feriado de 7 de setembro, data em que é comemorada a Independência do Brasil - Reprodução

Publicado 20/08/2021 16:32

Publicado 20/08/2021 16:34

Petrópolis - Sem passar por obras desde 2012, o Museu Casa de Santos Dumont ficará fechado entre os dias 23 de agosto e 6 de setembro para manutenção. O atrativo vai ganhar nova pintura e a parte administrativa do Centro Cultural 14 Bis passará por pequenos reparos. O espaço será reaberto no feriado de 7 de setembro, data em que é comemorada a Independência do Brasil, com uma programação que ainda está sendo elaborada pelo Instituto Municipal de Cultura (IMC).

"A Casa Santos Dumont é o segundo museu da cidade que mais atrai turistas. Precisamos cuidar e valorizar os nossos espaços culturais. Além disso, buscamos melhorar o serviço para os visitantes, com mais comodidade", explica o prefeito interino, Hingo Hammes.

Construída em 1918, poucos imaginavam que o terreno íngreme que ficava bem na entrada da Rua do Encanto, no Centro da cidade, poderia abrigar uma moradia. Considerado visionário, Santos Dumont desenhou e planejou, com a ajuda do engenheiro Eduardo Pederneiras, seu chalé.

Quem sobe as escadarias e entra na imóvel consegue notar de cara que se trata de uma casa especial. Para entrar, só é possível com o pé direito, em função do formato das escadas criadas por Santos Dumont. O museu conta com acervo de objetos, livros, cartas e mobiliário que pertenceram ao inventor.

No Centro Cultural 14 Bis, anexo à Casa, o visitante pode assistir um curta metragem sobre Santos Dumont. O espaço tem acessibilidade e maquetes táteis para atender às necessidades das pessoas com deficiências ou com restrição de mobilidade.

"Nossa função é cuidar bem de cada patrimônio e essa manutenção é bastante necessária. Atrativos como esse nos mostram a importância da nossa cidade e como podemos sentir orgulho de morar aqui", ressalta Charles Rossi, presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC).