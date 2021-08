Obras de asfaltamento no Bingen estão causando engarrafamentos na região - Divulgação

Publicado 19/08/2021 14:15

Petrópolis - O asfaltamento entre as ruas Paulo Hervé e Manoel Torres, no Bingen, está provocando forte retenção no trânsito, nesta quinta-feira (19), desde às 9h, interferindo na operação de 12 linhas de ônibus da Cidade Real. Segundo dados monitorados via GPS, em tempo real, os atrasos registrados até o momento chegam a 30 minutos, resultando em perdas de viagens, enquanto o fluxo de veículos acontece em esquema de pare e siga, em ambos os sentidos.

Para quem vai em direção ao Centro Histórico, o congestionamento é registrado entre o pórtico do Bingen e a rua Doutor Paulo Hervé, afetando as linhas 010 – Rodoviária (Executivo), 100 – Terminal Bingen, 116 – Dias de Oliveira, 123 – Centenário, 137 – Fazenda Inglesa x Rodoviária, 140 – Comunidade Vitória, 170 – Terminal Itamarati x Rodoviária e 180 – Coronel Veiga (Via Quitandinha).

Para os coletivos que saem da Rodoviária do Bingen e precisam acessar a BR-040, o congestionamento nas proximidades do trevo estão resultando em atrasos na operação das linhas 101 – Rocio, 120 – Contorno, 150 – Terminal Corrêas e 160 – Terminal Itaipava.

O Setranspetro entende a necessidade e a importância do serviço de asfaltamento na região e orienta que os passageiros baixem gratuitamente o aplicativo “Vá de ônibus” para acompanhar, em tempo real, a localização dos ônibus em Petrópolis. Aos clientes da Cidade Real, também é possível acessar o Facebook da operadora ou o site www.cidaderealtransportes.com.br/horarios.html para saber os novos horários dos ônibus.