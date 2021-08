Pesquisa do projeto está sendo feita em alguns bairros de forma presencial - Divulgação/Ascom

Publicado 18/08/2021 07:49

Petrópolis - Com a ampliação da campanha de vacinação contra a COVID-19 em Petrópolis, a Coordenadoria da Juventude iniciou a abordagem nos pontos de imunização para coleta do projeto Juventude em Dados. A ação consiste em uma pesquisa formada por 15 perguntas objetivas sobre gostos e interesses dos jovens, direcionadas ao público entre 14 e 30 anos, com a intenção de traçar o perfil social do jovem petropolitano.

Petrópolis atualmente está vacinando pessoas a partir dos 28 anos. Nesta terça-feira (17) foi aberto o cadastro para pessoas com 27 anos. Seguindo o calendário de vacinação, o agendamento para o público de 26 anos estará disponível nesta quarta-feira (18), e de 25 anos na quinta-feira (19).

“Vamos aproveitar que o público dos postos de vacinação é o mesmo que a gente busca alcançar com a pesquisa do Juventude em Dados. A pesquisa pode nos trazer mais informações sobre nossa juventude, possibilitando ações mais assertivas para este público”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando que a pesquisa foi prorrogada até o dia 31.

A ação é realizada pela Coordenadoria Especial de Articulações Institucionais, por meio da Coordenadoria da Juventude. A pesquisa está sendo feita em alguns bairros de forma presencial, além de possibilitar o acesso ao formulário de forma online através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIWr-uvd7RiOzkYcIIwL1M4mzztxeo6ADg0YS6wdYzmxs1nA/viewform.

Nesta terça-feira (17) a coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude, Julia Bender, esteve no Clube Petropolitano, um dos 13 pontos de vacinação contra Covid-19 em Petrópolis: “Esse é um trabalho de mapeamento dos gostos e interesses dos jovens de nossa cidade. Vamos realizar nossas futuras ações, programas e projetos a partir desses levantamentos. O objetivo da pesquisa é identificar como cada faixa etária se comporta em determinados assuntos. Entendemos que precisamos conhecer melhor os nossos jovens”.

A Coordenadoria da Juventude está promovendo essa ação em parceria com a Universidade Estácio de Sá, que está cedendo pesquisadores para o desenvolvimento de todo trabalho.