Cartão Merenda Certa: benefício para os alunos da rede municipal de Educação de PetrópolisReprodução

Publicado 19/08/2021 14:09

Petrópolis - Os cartões do Programa Merenda Certa serão recarregados na sexta-feira (20). A informação foi confirmada pelo prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes. O crédito de R$ 70 será concedido para todos os alunos da rede municipal de Educação. Cada estudante recebeu um cartão e a rede conta com cerca de 41 mil alunos matriculados da educação infantil à Educação de Jovens e Adultos.

“Como nos meses anteriores, o valor será creditado no dia 20 e deve ser utilizado para a compra de alimentos”, confirmou Hammes. Vale salientar que, em caso de perda de cartão ou da senha, os beneficiários devem entrar em contato com o SAC da empresa administradora do cartão.

“A administradora do cartão tem um canal direto que orienta as famílias. Aqueles que acabaram de ingressar na rede e têm dúvidas, podem procurar auxilio da Secretaria de Educação”, explicou a secretária de Educação, Marcia Palma.

Na Secretaria de Educação, o Departamento que pode ajudar em caso de perguntas é o da Inspeção Escolar: 2246-8675.