De acordo com Jorge Badia, coordenador do Procon Petrópolis, idosos são alvo de assédio por parte das instituições financeirasDivulgação/Ascom

Publicado 18/08/2021 18:54

Petrópolis - O Procon Petrópolis faz alerta para mais um risco financeiro que prejudica principalmente os idosos no município: o empréstimo consignado. Por conta das margens de crédito, aposentados e pensionistas se tornaram o principal alvo de instituições financeiras, que tentam, a todo custo, convencê-los a fazer a movimentação.



De acordo com Jorge Badia, coordenador do Procon Petrópolis, os idosos são alvo de assédio por parte das instituições financeiras e, por isso, o órgão adota nova orientação para quem procura o local em busca de ajuda por ter sido vítima dessas operações que, muitas vezes, sequer são autorizadas.

“Pedimos que o consumidor, tão logo perceba crédito estranho em sua conta corrente, busque o Procon Petrópolis para que receba toda a assistência e tome as medidas cabíveis para que seja disponibilizado ao consumidor meios da devolução dos valores creditados indevidamente.”, explica Badia.



Segundo o coordenador do Procon, o órgão tem sido procurado cada vez mais por consumidores, sobretudo os idosos que possuem algum tipo de benefício administrado pela INSS. Desde fevereiro, o órgão recebeu uma média de 20 reclamações mensais de aposentados e pensionistas.

“O que está ocorrendo é um verdadeiro crime contra o aposentado ou pensionista. Temos casos que antes mesmo de o benefício ser concedido, o consumidor já é abordado exaustivamente por telefone, recebendo oferta de empréstimos”, disse o coordenador.



Para evitar abordagens do tipo, Badia aconselha que o beneficiário se dirija a uma das lojas do INSS e proceda o bloqueio de sua margem. “Isso é um direito daquele que possui algum benefício do INSS. Por fim, é bom lembrar que o consumidor pode ser ressarcido judicialmente, já que a prática em si já configura lesão ao seu patrimônio moral e material”, finalizou Badia.



Aquele que se sentir prejudicado pode se dirigir ao Procon Petrópolis, na Rua doutor Moreira da Fonseca, 33, Centro. O órgão funciona das 11h às 17h. Atendimentos também podem ser agendados pelos telefones 2246-8469, 2246-8470, 2246-8471, 2246-8472, 2246-8473, 2246-8474, 2246-8475