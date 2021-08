Equipes da Prefeitura estão atuando em regiões do 2º distrito do município - Divulgação/Ascom

Publicado 12/08/2021 18:00 | Atualizado 12/08/2021 18:01

Petrópolis - Mais 13 comunidades estão sendo beneficiadas com mais uma edição do mutirão de serviços do programa Acelera Petrópolis. Desde terça-feira (10), as equipes da Prefeitura estão atuando em regiões do segundo distrito do município. O prefeito interino, Hingo Hammes, está acompanhando o andamento dos trabalhos.

Muito aguardada por moradores, a obra de recuperação da escadaria de acesso à localidade Caminho do Fragoso, na Estrada da Saudade, é uma das ações do programa. O trabalho já foi iniciado. “Aos poucos o Acelera Petrópolis está chegando a toda a cidade, atendendo demandas apresentadas pela comunidade. No Meio da Serra, por exemplo, garantimos a instalação de fossas sépticas, que eram esperadas há cerca de 30 anos”, lembrou o prefeito.

O morador Paulo de Souza destaca que as obras na escadaria da servidão seguem em ritmo acelerado. “O trabalho está andando rápido e isso significa muito para todos os moradores, principalmente para a minha família. Isso porque tivemos que improvisar um acesso para a nossa residência. Finalmente isso vai acabar”, disse o morador. Ele lembra que a estrutura da escadaria havia sido afetada pela erosão e parte dela já tinha desabado.

Além da servidão do Caminho do Fragoso, a Rua João Barcelos, Ponte de Ferro, assim como comunidades do Florido, Fragoso e Ventura, já receberam ações de limpeza, capina e roçada e, com o auxílio de máquinas e caminhões, entulhos foram retirados das Ruas Aníbal Lobo e Quissamã, assim como do Itamarati e Estradas da Saudade e José Carneiro Dias.

O mutirão de serviços irá se concentrar em 13 localidades, como Alcobacinha, Bela Vista, Boa Vista, Cascatinha, Félix, Floresta e Fragoso. Ações nas Ruas Henrique Paixão, Humberto Rovigatti, Itamarati, Morro do Florido, Nova Cascatinha, Bairro Esperança, Quissamã, Samambaia, Spartaco Banal e Ventura, também estão no cronograma do mutirão de serviços.

O presidente da Comdep, Leonardo Fernandes, também tem acompanhado o mutirão de serviços e frisa que as ações fazem diferença na vida dos moradores das regiões atendidas: “As demandas são trazidas pelas associações de moradores e lideranças comunitárias, pois são eles que sabem, de fato, a necessidade da sua região. Às vezes são coisas pequenas, mas que influenciam de forma positiva no dia a dia das comunidades”.