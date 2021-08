Escolas seguirão seus planos de retornos individuais para garantir que todos os protocolos de segurança possam ser seguidos - Reprodução

Escolas seguirão seus planos de retornos individuais para garantir que todos os protocolos de segurança possam ser seguidosReprodução

Publicado 12/08/2021 17:51

Petrópolis - O retorno das aulas presenciais na rede municipal de Educação terá início no dia 24 de agosto no formato híbrido - mesclando períodos online com presenciais – e escalonamento de séries. As escolas seguirão os seus planos de retornos individuais para garantir que todos os protocolos de segurança possam ser seguidos conforme está definindo no Plano de Retorno às Atividades Presenciais. A divisão será feita em quatro grupos, com espaçamento de datas.



Grupo 1: Retorno em 24 de agosto

Quem volta: Turmas do Ensino Médio + Turmas ciclo (1º / 2º / 3º ano do Ensino Fundamental I)

Observação: A única escola da rede municipal que oferece Ensino Médio é o Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio.



Grupo 2: Retorno em 6 de setembro

Quem volta: Turmas do 5º e 9º do Ensino Fundamental + Turmas do 4º ano do Ensino Fundamental + Turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) Diurno e Noturno.



Grupo 3: Retorno em 13 de setembro

Quem volta: Turmas do 4º e 5º períodos da Educação Infantil + as turmas do 6º / 7º e 8º anos do Ensino Fundamental + classes especiais + salas de recursos multifuncionais.



Grupo 4: Retorno em 20 de setembro

Quem volta: Turmas de Centros de Educação Infantil – 0 a três anos + 3º período das Escolas de Educação Infantil e escolas.



O calendário foi apresentado ao Grupo de Trabalho que construiu o Plano de Retorno às Atividades Presenciais e ao Comed – Conselho Municipal de Educação, em reunião ordinária.



Selo Escola Segura e garantia de respeito aos protocolos sanitários

Nesse primeiro momento, o horário de atendimento será reduzido, com máximo de três horas diárias, e os professores terão as cargas adaptadas para garantir tanto o atendimento dos alunos que estarão no presencial, quanto dos que estiverem no remoto.

As unidades escolares respeitarão os protocolos sanitários: distanciamento mínimo de um metro, uso de EPIs e máscaras, e com as escolas que retornarão nesse primeiro momento, já liberadas pela Coordenação de Vigilância Sanitária graças ao Selo Escola Segura – ou seja, voltarão as instituições de ensino que já estão totalmente preparadas para o retorno, com todas as adequações já realizadas para garantir a segurança da comunidade escolar, assim como aconteceu com as redes particular e estadual.

Atualmente, 136 escolas da rede municipal já têm o Selo Escola Segura. De acordo com a programação da comissão de vistoria, até o dia do retorno, as demais unidades da rede municipal já terão sido vistoriadas.



Ensino Híbrido

As normas pedagógicas sobre o retorno presencial na rede municipal estão especificadas na resolução nº 16 de 13 de julho de 2021, publicada no DO de 29 de julho de 2021, que dispõe sobre a oferta do ensino presencial e das atividades não presenciais a partir da determinação do retorno presencial gradativo, conforme Plano de Retorno às Atividades Presenciais, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação – COMED. Entre os pontos definidos na resolução está o modelo de ensino híbrido que será adotado, o de rotação, em que os alunos se revezam semanalmente entre atividades realizadas presencialmente e atividades remotas pré-determinadas com a mediação do professor.



Dessa forma, é importante salientar que os pais e responsáveis continuam podendo optar por manter com os crianças e jovens no ensino remoto, caso essa seja a escolha da família. Sendo assim, ao estudante que optar pelo ensino presencial será oferecido também o conteúdo total da disciplina na plataforma Educa em Casa, assim como interações presenciais e remotas com a mediação do professor.



Já àqueles que optarem por permanecer no ensino remoto continuará sendo ofertado o conteúdo correspondente à carga horária total de cada disciplina, publicado na plataforma Educa em Casa, cujo acesso é livre ao aluno, ou por meio de material impresso, assim como tempo destinado à interação com a mediação do professor para discussões, resolução de atividades, devolutivas e outras propostas pedagógicas.



“É preciso serenidade e cuidado nesse momento. Importante destacar que a Secretaria de Educação vem realizando formações regulares com as equipes gestoras das unidades escolares justamente para que momento, que é novo e diferente, seja encarado com muita calma e segurança. Este é o primeiro passo e a avaliação do cenário continuará sendo diária. Temos o parecer do Conselho Nacional de Educação pedindo o retorno, o apelo da Unicef para que as crianças voltem para as escolas e faremos isso da melhor forma possível”, explica a secretaria de Educação, Marcia Palma.



Os pais ou responsáveis que tiverem dúvidas podem entrar em contato com o Departamento de Inspeção Escolar: 2246-8675.