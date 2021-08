Prefeito interino, Hingo Hammes, em visita à Casa do Trabalhador - Divulgação/Ascom

Publicado 11/08/2021 19:25

Petrópolis - Em funcionamento desde o dia 14 de janeiro deste ano, a Casa do Trabalhador promoveu um balanço semestral dos números de atendimentos, isenção de documentos, carteiras de trabalho expedidas, auxilio no encaminhamento de carteiras de trabalho digital e encaminhamento de currículos por meio do Balcão de Empregos. Desde sua inauguração, o espaço realizou mais de 7 mil atendimentos.

Foram 2.100 atendimentos relacionados a isenção de taxas para retirada de documentos (Certidão de Nascimento, Casamento, Identidade, Certidão de Divórcio, Óbito, Certificado de Reservista).

Também foram encaminhados 1.657 currículos, sendo 442 somente no mês de julho, para empresas parceiras no Balcão de Empregos. As vagas de emprego abertas ficam disponíveis e os candidatos devem cadastrar ou atualizar os seus currículos no site www.petropolis.rj.gov.br. As empresas interessadas também podem oferecer oportunidades para recrutamento de mão-de-obra, anunciando na Casa do Trabalhador pelo telefone 2246-8942 ou pelo site da prefeitura.

“A Casa do Trabalhador oferece para a população de Petrópolis diversos serviços em único lugar. Recolocação no mercado de trabalho, isenção para retirada de documentos, orientação para confecção de currículos, são apenas alguns exemplos. O objetivo do espaço é ajudar as pessoas e acredito que essa missão a Casa do Trabalhador vem cumprindo com louvor”, destaca o prefeito interino, Hingo Hammes.

A unidade também expediu 1.686 Carteiras de Trabalho até junho deste ano e procedeu a migração de 234 para o sistema digital. O formato eletrônico está em funcionamento desde 2019, podendo substituir a versão impressa. Para acessar a Carteira Digital é preciso ter cadastro no sistema acesso.gov.br. O documento é disponibilizado pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e pode ser acessada pelo CPF do trabalhador.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, destaca o papel da Casa do Trabalhador e que em pouco tempo já se tornou referência para a população de Petrópolis.

“Conseguimos reunir muitos serviços em único local, para facilitar a vida da população e alavancar a economia da cidade. A intenção nos próximos meses é oferecer cursos, palestras e oficinas para capacitar e orientar as pessoas sobre o mercado de trabalho”, disse.

O atendimento na Casa do Trabalhador oferece a emissão de carteira de trabalho (1ª e 2ª via), orientação ao trabalhador, instruções sobre elaboração de currículo, auxílio de cadastro no Balcão de Empregos da Prefeitura, entre outras indicações para o mercado de trabalho.

A Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Dr. Porciúncula 75, Centro. Vale lembrar que quem passa pela porta do local tem acesso as vagas disponíveis no Balcão de Empregos no dia. Outras informações podem ser consultadas pelo telefone 2246-8942.