Centro de Saúde é mais um ponto de vacinação contra a COVID-19 em Petrópolis - Reprodução/Internet

Publicado 10/08/2021 07:08

Petrópolis - Para dar mais celeridade à vacinação contra a COVID-19, com previsão de maior público por conta das ampliações de faixas etárias a serem imunizadas, a Secretaria de Saúde está abrindo mais um ponto para a aplicação de doses: o Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, no Centro.

Com isso, o município passa a contar com 13 pontos de vacinação distribuídos em diferentes locais dos cinco distritos. Nesta segunda-feira o município liberou o cadastro de pessoas a partir dos 33 anos, cuja vacinação começa nesta terça. O cadastramento para a vacinação deve ser feito no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).

As vagas são disponibilizadas diariamente para as faixas etária e públicos que fazem parte do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. A disponibilização de vagas é feita de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município.

“Estamos trabalhando para que tenhamos toda a população imunizada o quanto antes. Temos visto os bons resultados que a vacinação já apresenta. A chegada de novos lotes e previsão de uma nova remessa, durante a semana, permitiu que ampliássemos as faixas etárias e, antes do fim desta semana, as pessoas com 30 anos começarão a ser vacinadas. Com mais um ponto de vacinação, poderemos ampliar o número de vacinados por dia, avançando ainda mais em nossas ações”, destacOU o prefeito interino, Hingo Hammes

Nesta terça-feira (10) será aberto o cadastro para pessoas a partir de 32 anos, com vagas disponíveis para vacinação a partir de quarta (11). Na quarta e na quinta-feira serão abertas vagas para pessoas com mais de 31 e 30 anos respectivamente.

“A Vigilância em Saúde tem toda a estrutura e expertise em campanhas de vacinação. A Divisão de Imunização do município está preparada para acelerar os trabalhos, conforme a chegada de lotes maiores de vacinas. A ampliação dos pontos de vacinação é importante dentro do nosso planejamento, para que os trabalhos sigam organizados mesmos com um público maior sendo atendido. Toda equipe da Secretaria está empenhada nesta organização”, destacou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Até sábado, Petrópolis tinha 165.833 pessoas que receberam pelo menos uma dose da vacina, considerando aplicações de primeira dose e dose única do imunizante. O número corresponde a 68,50% do público alvo da campanha, pessoas maiores de 18 anos. Completaram o ciclo de imunização na cidade, com a segunda dose ou a dose única da vacina, 75.410 pessoas – o que significa que 31,15% da população vacinável, receberam as doses necessárias para a imunização.

Além do Centro de Saúde, na Rua Santos Dumont (Centro), a vacinação vem sendo feita na sede do Clube Petropolitano na Rua Roberto Silveira (Centro); no Esporte Clube Correas (Correas), no Clube Palmeira (Itamarati), no Clube Magnólia (Bingen), na Casa de Portugal (Quitandinha), Casa da Educação Barão de Mauá (Centro), no antigo PSF da Posse (Posse) e em sistema de drive thru no campus da UCP Benjamin Contant (Centro), Ginásio da UCP no Bingen (Bingen), Hipershopping (Alto da Serra) e em dois pontos do Parque Municipal (Itaipava). A vacinação acontece sempre das 9h às 16h, exceto na unidade da Posse, que tem horário diferenciado: das 10h às 15h.