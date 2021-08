É a primeira vez que a rede recebe esse tipo de ônibus, com tração nos 4 eixos, comprimento máximo de 6 metros e capacidade para 13 estudantes sentados - Divulgação/Ascom

Publicado 09/08/2021 19:33

Petrópolis - Dando continuidade à renovação da frota de veículos da Secretaria de Educação, a Prefeitura de Petrópolis recebeu nessa segunda-feira (9) cinco micro-ônibus rural escolar ORE Zero (4x4) para atuação específica nas áreas rurais de difícil acesso. Ainda nessa semana, mais dois veículos serão entregues, totalizando sete veículos. É a primeira vez que a rede recebe esse tipo de ônibus, com tração nos quatro eixos, comprimento máximo de 6 metros e capacidade para 13 estudantes sentados.

“São veículos específicos para áreas rurais, onde o acesso pode ficar mais complicado devido a condições climáticas. É um avanço e que garante a continuidade no atendimento dos estudantes que moram em localidades distantes dos centros urbanos e que precisam desse suporte para o estudo”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

A compra foi feita com recursos próprios através de ata de adesão à ata de compra do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio do programa Caminho da Escola, criado em 2007, com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares no Brasil e garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes.

“Com o transporte adaptado e com segurança, garantimos a continuidade do estudo desses alunos, contribuindo para a ampliação do acesso e permanência dos alunos nas escolas das redes públicas e fortalecimento da educação básica”, confirma a secretária de Educação, Marcia Palma.

Mais 9 novos ônibus: frota chega a 48 veículos

Vale lembrar que, desde janeiro, a Secretaria de Educação também recebeu mais 9 ônibus novos, também como parte do planejamento de renovação da frota. Só nesse ano, o número de veículos novos chegará a 16, com isso, a frota da Secretaria alcançará 48 veículos.

Importante destacar, ainda, que todos os veículos atendem o padrão de acessibilidade, com elevador para cadeirantes e cintos de segurança que atendem o público específico, com capacidade para 35 estudantes e tração 4x4.