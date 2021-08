Boletim de vacinação da Secretaria de Saúde de Petrópolis deste sábado - Reprodução

Boletim de vacinação da Secretaria de Saúde de Petrópolis deste sábadoReprodução

Publicado 08/08/2021 10:46

Petrópolis - As equipes de enfermagem, sob coordenação do departamento de Vigilância em Saúde, deram sequência no sábado (7) a vacinação contra a COVID-19. Durante todo o dia, 1.814 pessoas foram vacinadas na cidade. Destas 1.206 receberam a primeira dose e 608 receberam a segunda dose do imunizante.

Até o momento 159.028 pessoas receberam a primeira dose, 68.605 receberam a segunda dose e 6.805 receberam a dose única do imunizante. Por conta da logística de informações para fechamento dos dados o boletim da vacinação passou a ser divulgado na parte da manhã.



Nos pontos de imunização foram vacinados 493 idosos, sendo 10 com a primeira dose e 473 com a segunda dose. A primeira dose da vacina foi aplicada em 1.142 pessoas com idade entre 35 e 59 anos sem comorbidades. Na faixa etária abaixo de 59 anos, duas pessoa também receberam a segunda dose.



Também receberam a segunda dose ds vacina, 101 pessoas com comorbidades e três deficientes.



Equipes aplicaram ainda 27 vacinas em gestantes, sendo 23 primeira com a primeira dose e quatro com a segunda. Também foram vacinadas 41 puérperas, sendo 18 com a primeira dose e 23 com a segunda. também foram imunizados 14 profissionais de Saúde, sendo 13 com a primeira dose e um com a segunda. Além destes, um integrante de Forças de Segurança recebeu a segunda dose.



A campanha de imunização contra a COVID-19 segue nesta segunda-feira (9), com a vacinação de pessoas acima de 34 anos sem comorbidades.



Também nesta segunda, a prefeitura abre o cadastro para imunização de pessoas a partir dos 33 anos, cuja vacinação começa na terça. Quem tem 32 anos pode fazer o cadastro a partir do dia 10. Aqueles que tem 31 anos podem se cadastrar na quarta, dia 11, e as pessoas com mais de 30 anos a partir de quinta-feira (12). O cadastro deve ser preenchido no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).



A vacinação contra a covid-19 acontece em 12 pontos distribuídos nos cinco distritos.



Em caso de dúvidas é possível utilizar o Whatsapp da Saúde - assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. O atendimento está disponível pelo número (24) 9.9200-1428