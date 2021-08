Alerta de baixa umidade relativa do ar para os próximos dias em Petrópolis - Reprodução

Publicado 09/08/2021 18:21

Petrópólis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias emitiu nesta segunda-feira (9), um alerta de baixa umidade relativa do ar para os próximos dias. A previsão é que até a próxima quarta-feira (11), o índice da umidade relativa do ar varie entre 30% e 40% no período da tarde.

Nessas condições são elevados os riscos de ocorrências de incêndios florestais, o que deixa as equipes da Defesa Civil de prontidão para atendimentos a chamados pela cidade. As rondas preventivas estão entre os mecanismos adotados pela secretaria para agilizar a identificação dos focos de incêndio.



As rondas preventivas passaram a ser uma rotina na Defesa Civil e nos dias em que a previsão é de baixa umidade, são fundamentais para a prevenção de incêndio. Diariamente, pela manhã e fim da tarde, os agentes percorrem os pontos de maior incidência de fogo em vegetação.

"Estamos em período de seca e nesses dias, os riscos de incêndio em vegetação são maiores. Em dias de baixa umidade do ar, as ocorrência podem tomar grandes proporções, oferecendo maiores riscos para a população, além da degradação da nossa flora e fauna", destacou o secretário de Defesa Civil, o tenente coronel Gil Kempers.



De acordo com o setor de meteorologia da Defesa Civil, para os próximos dias, um sistema de alta pressão permanecerá influenciando as condições de tempo no município de Petrópolis, com céu parcialmente nublado a com poucas nuvens. Sem previsão de chuva, a baixa umidade relativa do ar, afeta a cidade principalmente no período da tarde.



Com ventos de intensidade fraca a moderada, a temperatura mínima prevista entre segunda (9) e quarta (11), é de 13°C e máxima de 25°C. A umidade relativa do ar variará entre 35% e 90%