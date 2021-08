Caso foi registrado na 105ª DP, no Retiro - Reprodução

Caso foi registrado na 105ª DP, no Retiro Reprodução

Publicado 09/08/2021 18:03

Petrópolis - Uma mulher foi assassinada pelo companheiro na madrugada desta segunda-feira (9) com várias facadas na rua Capitão Paladini, no bairro São Sebastião. O acusado, depois de esfaquear a vítima, ainda tentou se suicidar. Ele foi levado para o Hospital Alcides Carneiro (HAC), onde permanece internado sob custódia da polícia.

Segundo informações, o casal foi encontrado por agentes da Polícia Militar (PM) caído no chão. Os agentes foram chamados pelos vizinhos. Testemunhas disseram que o homem atacou sua esposa com uma faca diversas vezes na região do peito.

Publicidade

Equipes do 15º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) foram acionadas, mas, ao chegar no local, a mulher já estava morta. Já o autor, sofreu ferimentos também na região do peito. O caso foi registrado na 105ª DP, no Retiro.