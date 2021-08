Balcão de Empregos: 48 vagas estão abertas nesta semana na cidade | Petrópolis | O Dia

Prefeitura é responsável pela divulgação das vagas e o encaminhamento dos candidatos para processo seletivo - Reprodução

Publicado 10/08/2021 06:50

Petrópolis - O Balcão de Empregos, administrado pelo Departamento de Trabalho e Renda (Detra), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, está com 48 vagas abertas para esta semana. Na listagem, oito vagas são destinadas para portadores de deficiência (PcD).



"O governo municipal procura facilitar a vida do cidadão petropolitano. O Balcão de Empregos serve como ferramenta para empresas e candidatos que estão querendo retornar ao mercado de trabalho. O serviço une esses dois lados e gerando oportunidades", disse o prefeito interino, Hingo Hammes, destacando também que os empresários interessados em oferecer vagas de emprego podem disponibilizar as vagas, de forma gratuita, diretamente no site da prefeitura www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/sde/balcao_de_empregos/empresas/index. Basta fazer o cadastro e informar a vaga.



Para que o candidato possa pleitear uma das vagas é necessário que o cadastro e o currículo também estejam atualizados, para que as empresas possam fazer o contato correto com aquelas pessoas que possuam o perfil para a oportunidade ofertada. Essa atualização é feita diretamente no site da prefeitura www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/sde/balcao_de_empregos/candidatos/add/. Caso o candidato tenha alguma dúvida ou interesse pode procurar o atendimento presencial no Detra, que fica na Dr. Porciúncula 75, Centro. O telefone para contato é o 2246-8942.



Vale ressaltar que a prefeitura é responsável apenas pela divulgação das vagas e os encaminhamentos dos candidatos para processo seletivo. Sendo assim, fica a cargo do empregador a responsabilidade pelas entrevistas e possíveis contratações.

As 48 vagas disponíveis desta semana são essas:



1.Cobrador / PCD / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa etária de 20 a 50 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

2.Cozinheiro / Feminino / Uma vaga / Faixa etária de 25 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

3.Garçom / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa etária de 25 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

4.Churrasqueiro / Masculino / Uma vaga / Faixa etária de 25 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

5.Repositor de Mercadorias / PCD / Ambos os sexos / Três vagas / Faixa etária de 20 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

6.Operador de Loja / PCD / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa etária de 20 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

7.Estampador de Tecido / Ambos os sexos / Cinco vagas / Faixa etária de 18 a 60 anos / Ensino Fundamental

8.Costureiro / Ambos os sexos / 18 vagas / Faixa etária de 18 a 60 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

9.Arrematadeira / Ambos os sexos / Quatro vagas / Faixa etária de 18 a 60 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

10.Motorista de Caminhão / Masculino / 10 vagas / Faixa etária de 30 a 50 anos / Ensino Médio / Experiência de 6 meses em CTPS / CNH D

11.Embalador / PCD / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa etária de 20 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

12.Ajudante de Açougueiro / PCD / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa etária de 25 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS

13.Auxiliar de Serviços Gerais / PCD / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa etária de 20 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 6 meses em CTPS