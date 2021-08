Motorista da empresa Petro Ita, Anderson Lucas da Luz, ajuda idoso a desembarcar do coletivo e a atravessar a rua - Reprodução

Motorista da empresa Petro Ita, Anderson Lucas da Luz, ajuda idoso a desembarcar do coletivo e a atravessar a ruaReprodução

Publicado 11/08/2021 07:40

Petrópolis - Uma atitude de cidadania, respeito e empatia no transporte público conquistou a internet, no início desta semana, em Petrópolis. Motorista da empresa de ônibus Petro Ita, Anderson Lucas da Luz, de 42 anos, ajudou um idoso a desembarcar do coletivo e a atravessar a rua, na entrada do bairro Siméria. O vídeo, filmado no domingo (8) por um morador da região, foi postado nas redes sociais, arrancando centenas de elogios ao rodoviário.

Esta é a quinta vez em que o idoso é ajudado por Anderson, que atualmente conduz os passageiros da linha 438 – Siméria. De acordo com o motorista, o procedimento realizado sempre é o mesmo.

Publicidade

“Se eu percebo que alguém está com algum tipo de dificuldade, seja no embarque ou desembarque, eu me prontifico a ajudar. Não quero ganhar status com isso, apenas fazer o básico: me colocar no lugar do outro e fazer o bem”, disse.

Questionado sobre o atendimento ao idoso que aparece no vídeo, Anderson é objetivo. “Na verdade, não sei o nome dele ainda. Para mim, o que importa é tentar fazer a diferença na vida de uma pessoa, ainda que através do meu serviço. Toda vez que o ajudo a desembarcar, recebo um agradecimento especial e sincero, através de um sorriso e um ‘obrigado’ tímido, que me enche de alegria e me faz ser uma pessoa cada vez melhor”, contou Anderson.

Publicidade

Os elogios, que antes se limitavam dentro do ônibus, agora ganharam a internet, após a publicação do vídeo. “Agora posso ficar tranquila, que vou ter ajuda no ônibus”, disse uma internauta. “Guerreiro, você é o nosso exemplo”, comentou um colega de trabalho.

Rodoviário há 11 anos, sendo colaborador da Petro Ita há três anos, Anderson é um profissional com caráter e conduta exemplar. Por algumas vezes, colocou sacos com entulho dentro dos ônibus para fechar os buracos que encontrava na via, para que as viagens não fossem interrompidas por falta de qualidade viária na região.

Publicidade

“Eu me coloco no lugar do passageiro, que se sentiria desconfortável em ter uma viagem perdida por causa de um buraco na pista. Não estou fazendo nada anormal. Infelizmente, as pessoas se acostumam a fazer o básico em suas profissões, quando na verdade, precisamos nos dedicar e tentar sempre fazer o melhor e superar as nossas próprias expectativas como profissionais”, concluiu Anderson.